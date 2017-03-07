«العسكرية» ترجئ الجلسات لعدم السوق والمراقبون يسألون أين حقوق الإنسان

خاص – «اللواء»:

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله ستة ملفات أمس الثلاثاء في 7 آذار 2017، تتعلّق بتهم إرهابية وبالهجوم على مراكز الجيش في بحنين في محافظة الشمال، وبين المتهمين الشيخ خالد مصطفى محمّد المعروف بخالد حبلص، وعمر محمّد عبدة الحاج الذي أعطى أسامة منصور إرشادات وتعليمات لاستخدام بندقية قنص بهدف قنص عناصر الجيش اللبناني.

أما سبب الإرجاءات فهو عدم السوق، وهذا السبب بات يتكرّر ويؤخّر في إنهاء المحاكمات، وبالتالي إصدار الأحكام، لا سيما

أنّ العميد عبدالله لدى تسلّمه رئاسة المحكمة تسلّم معها 5 آلاف ملف ينكب وبدقة على إصدار أحكامها على التوالي.

وباستيطاح أسباب عدم السوق في صفوف المحامين، أجابوا بأنّ خطأ أو إهمال أحد العسكريين في وظيفته أدّى إلى فرار سجينين، وهذا الأمر ولضبط القيادة للسجن بصورة فاعلة أكثر، تسبّب بإصدار أوامر تكبيل أيدي وأرجل المتهمين الذين يتم سوقهم الى المحكمة، ما زاد من الطين بلة مع المتهمين الذين يعانون أثناء السوق من آلامه وتوتّراته الصعبية، حيث تُكبّل ايدي المتهمين إلى الخلف ويصبحون طيلة مُـدّة السوق من وإلى السجن عُرضة للوقوع داخل الآلية والاصصدام بأشياء صلبة تسبّب أذيتهم، فكيف بتكبيل الارجل أيضاً والصعود والنزول إلى ومن الآلية 4 مرّات قبل الانطلاق من السجن وبعد العودة إليه، وعند الوصول الى السجن ثم الانطلاق منه، السؤال الذي يطرح نفسه ويطرحه المراقبون أين حقوق الإنسان، علماً بأنّ لبنان سبّاق في التوقيع على شرعة حقوق الإنسان.