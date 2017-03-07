انقلاب شاحنة في المنية

نقلبت شاحنة على أوتوستراد المنية باتجاه عكَّار – مفرق عرمان، ما أدى إلى زحمةِ سيرٍ خانقة في المحلة، واقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أوردت “غرفة التحكم المروري” عبر حسابها على “تويتر”.