الرياضي يهزم التضامن الذوق بارضه

تابع فريق النادي الرياضي انتفاضته وحقق فوزه الثاني المتتالي ضمن منافسات المرحلة الخامسة من بطولة لبنان لكرة السلة بتخطيه مضيفه التضامن الذوق بنتيجة بفارق 22 نقطة (82 – 104) في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب مجمع نهاد نوفل أمام جمهور الفريق الكسرواني.

وبذلك يواصل بطل لبنان تحقيق النتائج الممتازة امام الفرق التي تنافسه على اللقب، وذلك بعدما سبق وتخطى بيبلوس.

بدأ اصحاب الارض المباراة بتركيز عال ولكن سرعان ما استفاق لاعبو الفريق البيروتي ليتوازن اللقاء قبل أن ينتهي الشوط الاول بفارق 3 نقاط وبنتيجة 46 – 49 لمصلحة الرياضي.

وفي الربع الثالث، فرض ابناء المدرب الجديد لبطل لبنان احمد فران سيطرتهم المطلقة وصنعوا الفارق سريعاً وسط استسلام تام للاعبي التضامن، وفي الربع الاخير تمكن لاعبو الرياضي من المحافظة على الفارق ليحققوا فوزهم الثاني المتتالي بقيادة المدرب فران.