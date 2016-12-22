شقيقة رونالدو تنفي الانباء عن خلاف بينها واللاعب بسبب علاقاتها العاطفية

نفت كاتيا افيرو شقيقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ووجود اي خلاف بينها واللاعب البرتغالي على خلفية علاقاتها العاطفية كما ذكرت وسائل الاعلام.

وكان الصديق السابق لكاتيا فجّر مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف في برنامج تلفزيوني انه اقام علاقة مع شقيقة رونالدو في منزل الاخير (في البرتغال واسبانيا) بعلم والدتها، ولكن حين عرف رونالدو بالحادثة قرر عدم التكلم مع شقيقته.

ولاحقاً، نفت كاتيا هذه الانباء، واشارت الى ان اي شقيقين يمران بأوقات يختلفان فيها مع بعضهما، ولكن الامور سرعان ما تعود الى طبيعتها، مشددة على ان الحب الاخوي ثابت ومتين ولا يزول.