كيلليني: قطر ستنجح في تنظيم كأس العالم 2022

عندما يشارك مدافع نادي يوفنتوس والمنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني في إحدى مباريات كرة القدم، يعلم حينها مهاجمو الفريق الخصم أنّهم سيخوضون مباراةً عنيفةً. ورغم ذلك فهو لا يوجّه لنجم هجوم فريقه غونزالو هيغواين البالغ من العمر 32 عامًا سوى أجمل الكلمات قُبيل المباراة التي تجمع بين فريقي يوفنتوس وإيه سي ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة.

في ضوء ذلك صرّح كيلليني قبل المباراة قائلا “غونزالو لاعب مدهش، إنّه مهاجم مذهل”. وتابع حديثه بشغف وهو يصف زميله “أهم المهارات التي يتمتع بها هيغواين مشاعره للفريق حيث أصبح جزءًا من المجموعة في فترة زمنية قصيرة وهي ميزة رائعة إلى جانب أهدافه بالطبع”.

وأكّد قلب الدفاع المعروف بصلابته أنّ السيدة العجوز لن تسلّم بشيء في المباراة النهائية التي ستُقام في ملعب نادي السد بعد ظهر يوم الجمعة، قائلاً: “تاريخيًا، يُعد الميلان من أقوى الفرق، وستكون مباراة جيدة. اتوقع منافسةً قويةً بين الفريقين، خاصة ان ميلان هذا الموسم بين فرق المقدمة في الدوري الايطالي، لذلك ستشهد مدينة الدوحة مباراة تنافسية عالية، ونحن نكنّ لهم كامل الاحترام باعتبارهم منافسًا على اللقب هذا الموسم”.

وصرّح كيلليني -الذي يعتبر أحد أفضل المدافعين في العالم- بأنه سعيد للعودة إلى الدوحة مرة أخرى: “هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها قطر، الجو جيد للغاية للاعبين والطقس رائع لممارسة كرة القدم ناهيك عن المرافق وملاعب التدريب، تنظيم الأحداث هنا جيد للغاية، آمل أن نتمكن من مشاهدة بطولة كأس عالم جيدة حقًا في عام 2022 ينتابنا كثير من الشغف وسوف يزداد بالتأكيد في السنوات المقبلة، ففي عام 2022، يمكننا قضاء شهر رائع هنا خلال حضور نهائيات كأس العالم”.

كيلليني شارك في ثلاثة بطولات في كأس امم اوروبا ومشاركتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم مما يجعله من اللاعبين اصحاب الخبرات الكبيرة وحين سؤال عن امكانياتة استمراره في اللعب حتى نهائيات كاس العالم 2022 قال مبتسمًا “لا أعتقد أنني سأتمكن من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر امامنا 6 سنوات طويلة”.

وعن رأيه بما شاهده في قطر حول التحضيرات لنهائيات كاس العالم 2022 قال” أنّهم يعملون جيدًا هنا من أجل تنظيم كأس عالم رائع، من الان ترى التسهيلات لممارسة كرة القدم لذلك اعتقد اننا سنشاهد كأس عالم رائعًا في عام 2022. وكذلك نشعر بشغف الجماهير في قطر باالعبة لهذا قطر قادرة على استضافة كأس العالم وتنظيمه بشكل رائع”.

وفي ختام حديثه ألقى كيلليني الضوء على الأسواق الكروية الصاعدة في آسيا؛ فقال إنّ الصين باتت خيارًا جديدًا لبعض اللاعبين وهي سوق ثرية للغاية، وعلى الجميع أن يختار مساره من ناحيتي وكلٌ لاعب سيد قراره. ولا يمكنني الحديث عن مستقبلي الآن، سواء أكانت الصين أم قطر أم الدوري الأمريكي؛ فمن المستحيل أن أتحدث عنه الآن، إذ لا يمكنني ذلك لأنني أريد أن ألعب في نادي يوفنتوس وأن ألعب بشكل جيد دائما”.