«فيفا» يبحث تحسين سلوك اللاعبين تجاه الحكام

كشف مدير التطوير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ماركو فان باستن، أن الاتحاد يبحث في اتخاذ إجراءات لتحسين سلوك اللاعبين تجاه الحكام، وذلك في مقابلة صحافية أمس.

وقال النجم والمدرب الهولندي السابق في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن الفيفا قد يتبع الخطوات المطبقة في رياضة الركبي، حيث يسمح فقط لقائد الفريق بالتحدث إلى الحكام.

وقال: “ثمة عديد من اللاعبين الذين يشكون حالياً خلال المباراة”، مضيفاً “أنا واثق من أن سلوك اللاعبين يمكن أن يكون أفضل. نحن نبحث في إعادة وضعه على السكة الصحيحة”.

ورداً على سؤال حول إمكان الاستفادة من الركبي، قال “أعتقد بأننا نستطيع أن نتعلم من كل رياضة، ويمكن كل رياضة أن تتعلم منا، لكن علينا مواجهة هذه المشكلة”.

أضاف “هذا ما يجب علينا القيام به لمساعدة الحكام. نحاول الوصول إلى منتج جيد، دينامي ومثير، إلا أنه يكون أيضاً نزيهاً”.

أضاف “ثمة كثير من المشاعر والانفعالات في اللعبة، وهذا أمر جيد، لكن علينا ضبطها كذلك”.