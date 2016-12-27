التضامن ينكأ جراح المتحد وصحوة الشانفيل تضرب ميروبا سلوياً..

الحق التضامن الذوق بنظيره المتحد الخسارة الرابعة هذا الموسم بعدنا أسقطه بنتيجة 87-75 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مجمع نهاد نوفل بالزوق في إفتتاح المرحلة السادسة من بطولة لبنان.

وهذه الخسارة هي الرابعة للفريق الطرابلسي مقابل إنتصارَين فقط منذ بداية الموسم الجاري، وبالمقابل بات في رصيد ابناء الدوق اربعة إنتصارات مقابل خسارتين.

وكان إيرفين موريس افضل مسجّل للتضامن بـ 31 نقطة واضاف اليه مواطنه جوناثان هولتون 21 نقطة مع 14 متابعة وجاد خليل 13 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة.

ومن جهته، احرز الاميركي ويل دانيالز 24 نقطة واضاف اليه راميل كوري 21 نقطة.

وفي مباراة ثانية، وضع الشانفيل حداً لاربع هزائم متتالية وتغلب على ضيفه ميروبا بنتيجة 78-61 في ديك المحدي.

وخاض ميروبا اللقاء بأجنبيين في ظل غياب نجمه الاميركي كالفن كايج المصاب في اوتار الركبة والذي سيحتاج لثلاثة اسابيع يوماً للتعافي.

وسجّل الاميركي براندون توماس 18 نقطة مع 8 متابعات واضاف اليه باتريك رامبيرت وباسل بوجي 14 نقطة مع 15 متابعة للثاني.

ومن جانب ميروبا، احرز الاميركي جون بوهانون 16 نقطة مع 14 متابعة وفؤاد عناتي 12 نقطة وروبرت أبشو 10 نقاط.

تساوى الفريقان بعد هذه المباراة بإنتصارين و4 هزائم.

هذا ويلعب الاربعاء الرياضي حامل اللقب مع هوبس في قاعة الرئيس صائب سلام، والخميس يتواجهه هومنتمن بقمة المرحلة مع ضيفه بيبلوس في مزهر، والجمعة يحل الحكمة ضيفاً على اللويزة بقاعة المركزية في جونيه، وتنطلق كل المباريات عند الخامسة والنصف مساء.