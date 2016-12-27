ليفربول يتابع مطاردته لتشلسي بسحقه ضيفه ستوك سيتي

تابع ليفربول مطاردته للمتصدر تشيلسي بتغلبه على ضيفه ستوك سيتي 4-1 مساء الثلاثاء على ملعب «أنفيلد رود» في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ستوك عبر جوناثان والترز في الدقيقة 12، قبل أن يقلب ليفربول الأمور لصالحه بثلاثية تناوب على تسجيلها كل من آدم لالانا (35) وروبرتو فيرمينو (44) وجيانيللي إمبولا (59 خطأ في مرماه) ودانييل ستوريدج (70).

وارتفع رصيد ليفربول في المركز الثاني إلى 40 نقطة، بفارق 6 نقاط وراء تشيلسي، فيما يحتل ستوك سيتي المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

وكان تشلسي ابتعد بالصدارة رافعا رصيده الى 46 نقطة، بعدما حقق فوزه الثاني عشر تواليا، وهو رقم قياسي للنادي، في المرحلة الثامنة عشرة.

وحقق تشلسي انجازا غير مسبوق له بالفوز الـ 12 تواليا، متفوقا على بورنموث 3-0، ليحافظ بذلك على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا.

ويتقدم تشلسي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي و9 نقاط عن ارسنال الثالث، ويدين بفوزه الى الاسباني بدرو رودريغيز الذي سجل هدفين، وخاض النادي اللندني اللقاء دون هدافه الاسباني دييغو كوستا ولاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي الموقوفين.

وانتزع مانشستر سيتي، فوزًا ثمينًا من مضيفه هال سيتي (3ـ0)، وسجل أهداف اللقاء يايا توريه، كليتشي إيهيناتشو، وكورتيس ديفيز مدافع هال سيتي (بالخطأ في مرماه).

وواصل مانشستر يونايتد أداءه الجيد بتحقيق فوزه الرابع تواليا، وابقى سجله خاليا من الهزائم للمباراة التاسعة تواليا، وذلك بتغلبه على ضيفه سندرلاند 3-1.

واحرزثلاثية يونايتد، دالي بليند، وزلاتان إبراهيموفيتش، وهنريك مخيتريان، بينما سجل هدف سندرلاند فابيو بوريني.

ورفع يونايتد رصيده الى 33 نقطة في المركز السادس بفارق الاهداف عن توتنهام الذي يختتم المرحلة الاربعاء على ارض ساوثمبتون.

وقاد الفرنسي اوليفييه جيرو فريقه ارسنال لفوز قاتل على ضيفه وست بروميتش البيون 1-0 في الدقيقة 86 من كرة رأسية اثر تمريرة من الالماني مسعود اوزيل.