NBA: كليفلاند يحسم القمة امام ووريرز..

هزم كليفلاند كافالييرز حامل اللقب وصيفه غولدن ستايت ووريرز، بفارق نقطة واحدة 109-108، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

وكان التعادل سيد الموقف (103-103) حتى الدقيقتين الاخيرتين، ثم تقدم كليفلاند لاول مرة في المباراة 105-103 بنقطتين من كيري ايرفينغ، مهندس الفوز نهائي الموسم الماضي.

وتقدم غولدن ستايت متقدما معظم فترات المباراة (الربع الاول 27-25 والثاني 28-27 والثالث 32-28)، ووسع الفارق الى 14 نقطة. الا ان الكلمة الاخيرة كانت لليبرون جيمس وكيري ايرفينغ وزملائهما.

ويدين كليفلاند بفوزه الى ايرفينغ بشكل كبير، فهو سجل سلتين (اربع نقاط) في الدقيقة الاخيرة، آخرها قبل النهاية بـ 3,4 ثوان، مستفيدا من الرقابة الشديدة التي فرضها ريتشارد جيفرسون على كيفن دورانت.

وسجل ليبرون جيمس 31 نقطة و13 متابعة وايرفينغ (25 نقطة و10 تمريرات حاسمة) وكيفن لوف (20 نقطة) لكليفلاند الذي حقق فوزه الثالث والعشرين مقابل 6 هزائم في صدارة المنطقة الشرقية.

في المقابل، سجل كيفن دورانت (36 نقطة و15 متابعة) وكلاي طومسون (24 نقطة) لغولدن ستايت متصدر البطولة، والذي مني بهزيمته الخامسة مقابل 27 فوزا.

وواصل سان انطونيو سبيرز مزاحمة غولدن ستايت على صدارة المنطقة الغربية بعدما حقق فوزه الخامس والعشرين (مقابل 6 هزائم) على حساب شيكاغو بولز 119-110.

وحافظ سان انطونيو، بطل موسم 2014، على تقدمه في كل ارباع المباراة. وكان لاماركوس اولدريدج (33 نقطة) وكاوي ليونارد (25) الابرز في صفوفه، ودواين وايد (24 نقطة) أفضل مسجل لشيكاغو.

وفي لوس انجليس، فاز ليكرز على كليبرز 111-102، ليحسم “دربي” المدينة لصالحه للمرة الاولى منذ تشرين الاول/اكتوبر 2013.

وانهى ليكرز بذلك سلسلة من 11 هزيمة متتالية امام غريمه.

وتقدم كليبرز في الربع الاول (31-27)، وقلص ليكرز الفارق الى ثلاث نقاط في الربع الثاني. الا ان الكفة مالت لصالحه بشكل كبير في نهاية الربع الثالث الذي تفوق فيه بفارق 18 نقطة (34-16).

وفي الربع الاخير، حاول جمال كروفورد وجيه جيه ريديك اللذان سجل كل منهما 22 نقطة في المباراة، اعادة كليبرز الى اجواء اللقاء، الا انه انتهى لصالح فريقهما بفارق ست نقاط فقط (28-22).

واعتمد ليكرز اسلوب اللعب الجماعي، وسجل سبعة من لاعبيه اكثر من عشر نقاط، ابرزهم الروسي تيموفي موزغوف (19 نقطة).

وخسر الفريق جهود لاعبه لاري نانس جونيور الذي تعرض لاصابة في الركبة اليمنى، ستبعده اربعة اسابيع.

في المقابل، غاب عن كليبرز لاعباه البارزان بلايك غريفين وكريس بول بداعي الاصابة، كما خرج ريديك بالاخطاء الخمسة. وتراجع الفريق للمركز الرابع في المنطقة الغربية (22 فوزا و10 هزائم)، تاركا المركز الثالث لهيوستن روكتس الذي لم يلعب الاحد.

وسقط نيويورك نيكس امام ضيفه بوسطن سلتيكس 114-119.

وباستثناء الربع الثاني الذي انهاه بوسطن 34-20، كانت المنافسة حامية في الارباع الثلاث الاخرى التي انتهت لمصلحة نيويورك (الاول 28-22 والثالث 34-32 والاخير 32-31).

ولم يتمكن كارميلو انطوني (29 نقطة) وديريك روز (25 نقطة) من تجنيب نيويورك الخسارة الرابعة عشرة (مقابل 16 فوزا)، بينما قاد ايزاياه توماس وكيلي اولينك (16) بوسطن للفوز الثامن عشر مقابل تسع هزائم.