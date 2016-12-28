راموس يرحل

أعلن نادي ملقا الإسباني لكرة القدم، أن مدرب الفريق الأندلسي، خواندي راموس، قرر ترك منصبه، وتوصل الطرفان إلى اتفاق على فسخ التعاقد بينهما قبل الموعد، الذي يمتد حتى 2019.

وقال النادي الأندلسي في بيان: “خواندي راموس والنادي توصلا لحل ودي لفسخ التعاقد، الذي كان يربط بين الطرفين في هذا الموسم وخلال الموسمين القادمين أيضا”.

وكان خواندي راموس قد أبدى رغبته قبل أيام في الرحيل عن النادي، لكن النادي لم يقبل استقالته حينها.

وأرجعت الصحافة الإسبانية رحيل راموس عن ملقا إلى علاقته غير الجيدة مع مالك النادي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني.

ويحتل ملقا المركز الحادي عشر في الليغا الإسبانية برصيد 21 نقطة، بعد 16 جولة من الدوري.

وتولى خواندي راموس (62 عاما)، تدريب ملقا في 2016، وسبق له أن أشرف على تدريبه في الموسم (2004-2005)، وتدريب ريال مدريد وتوتنهام الإنكليزي.