أصداء رياضية.. حشور.. بصراحة..

أصداء رياضية..

{ اكدت جهات مطلعة، ان جهة خارجية اجرت اتصالات بمعنيين، اعربت فيها عن بالغ استنكارها لتجاهل قراراتها، متوعدة بقرارات حازمة.

{ كشفت مصادر واسعة الاطلاع، ان منظمة خارجية ذات اهتمام رياضي، تتجه للقيام بخطوات جزائية بحق من استعملوا بعض حقوقها.

{ وصف زميل إعلامي التزكية باتحاد الاعلاميين، بأنها غير واقعية، باعتبار ان نصف المعنيين وأكثر، باتوا ينضوون تحت لواء كيان آخر.

حشور..

اسف «حشور» لخسارة الدوري الكروي لاعباً من طراز ربيع عطايا الذي سيحترف في ايران، وأمل بأن تكون مسيرته مع فريقه الجديد، حافلة كما الذين سبقوه للاحتراف.

بصراحة..

لا شك ان ما يحصل بالجسد الإعلامي الرياضي اللبناني حالياً، يطغى على ما عداه من امور، لا سيما وان هذا القطاع يمثل واحداً من الوجوه المشرقة للبنان سواء بداخل الوطن او خارجه، فأمر مؤسف ان يتسبب الخلاف على مناصب، بهذا الانقسام الحاد والخطير، كما ان الحفاظ على هذا الكيان، هو حكماً اهم من كرسي زائل، من هنا على من يهمهم الحرص عليه، العودة للغة العقل ونبذ الانقسام.

وسيم صبرا..