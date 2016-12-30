إعلان تشكيلة الفراعنة لكأس أفريقيا

اعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عن قائمة اللاعبين للمعسكر المقرر إقامته اعتباراً من الأحد المقبل.

ويأتي المعسكر استعداداً لمشاركة المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2017 التي تستضيفها الغابون في الفترة من 14 كانون الثاني حتى الخامس من شباط.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم: عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي ومحمد عواد في حراسة المرمى، واللاعبين أحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد دويدار وأحمد حجازي وعمر جابر وسعد سمير وكريم حافظ وحمادة طلبة وعبد الله السعيد وإبراهيم صلاح ومحمد النني ومحمد إبراهيم وطارق حامد ومحمود حسن «تريزيغيه» ومحمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحي وعمرو وردة ومروان محسن ومحمد صلاح وأحمد حسن كوكا وأحمد جمعة.

وكشف كوبر عن القائمة عقب حضور مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي على غريمه الزمالك 2-0 الخميس على ملعب «بتروسبورت» ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسيتنافس المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات غانا وأوغندا ومالي، وسيستهل مشواره بمواجهة مالي يوم 17 كانون الثاني.