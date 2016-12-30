الإماراتي عمّوري يطمح للعب بأرسنال

اشار نجم كرة القدم الإماراتي الشاب عمر عبد الرحمن المعروف بـ«عموري»، بأنه يرغب في خوض تجربه احترافية في الملاعب الأوروبية، وأن خياره المفضل هو آرسنال الإنكليزي لو سنحت له الفرصة.

وفي سياق رده على سؤال حول رغبته في الاحتراف في أوروبا، قال اللاعب في تصريحات نقلها موقع «غريت غول» الإنكليزي: «آمل ذلك. إن شاء الله»، كاشفا عن أنه يرغب في اللعب في صفوف أرسنال ناديه المثالي حسب قوله.

ويعتبر «عموري» من أفضل اللاعبين العرب والآسيويين، ونال مؤخرا جائزة افضل لاعب في دوري أبطال آسيا بعدما قاد فريقه العين إلى نهائي المسابقة التي ذهب لقبها لتشونبوك الكوري الجنوبي.

كما توج «عموري» بجائزة أفضل لاعب في آسيا مطلع الشهر الحالي متفوقا على العراقي حمادي أحمد والصيني وولي.

وولد «عموري» في السعودية لعائلة يمنية وبدأ ممارسة كرة القدم في الرياض قبل أن يلتحق بنادي الهلال حيث تدرج في فرق البراعم والناشئين، قبل أن يخطفه نادي العين الإماراتي بعد فشل اللاعب في الحصول على الجنسية السعودية.