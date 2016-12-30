تصريحات هزت الوسط الكروي في 2016

شهد عام 2016 الكثير من التصريحات المثيرة للجدل والطريفة والغريبة في وسط كرة القدم العالمية، أطلقها نجوم بحجم ميسي ورونالدو وإبراهيموفيتش وسيميوني وغيرهم.. نستعرض في هذا التقرير مجموعة من أشهر التصريحات:

اعتزال ميسي

لم يحتمل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي خسارة نهائي كوبا أميركا أمام تشيلي للعام الثاني على التوالي، ومع تزايد إخفاقاته الدولية قرّر الاعتزال قبل أن يتراجع عن موقفه لاحقاً.

وقال ميسي بعد الخسارة “قُضي الأمر. بالنسبة لي المنتخب أصبح أمراً منتهياً. كافحت كثيراً وحاولت. وصلت إلى أربعة نهائيات ولم أتمكّن من الفوز. انتهت مسيرتي مع المنتخب وهذا لمصلحة الجميع”.

وداع متوقّع لسيميوني

قرّر دييغو سيميوني المدرب الأنجح في تاريخ أتلتيكو مدريد تقليص مدة عقده مع النادي الإسباني، ما أثار خوف الجماهير بشأن رحيله بعد انتهاء الموسم الجاري.

ولم ينف سيميوني إمكانية رحيله قائلاً: “خسارة نهائيين لدوري الأبطال أمر محبط.. وهذا ما يدعو للتفكير”.

انفعال بيكيه

ثار جدل حول قيام جيرارد بيكيه بقصّ شعار إسبانيا من قميص المنتخب بداعي انتمائه لإقليم كتالونيا المطالب بالانفصال، وأمام هذا الضغط قال بيكيه: “قصصت الشعار لأن الأكمام كانت قصيرة جداً ومزعجة لي”.

وأضاف: “دفعوني لأفقد شغف اللعب للمنتخب. بعد كأس العالم في روسيا سأترك المنتخب في سن 31 عاماً”.

الأسطورة إبراهيموفيتش

ترك زلاتان إبراهيموفيتش باريس سان جيرمان بعد مسيرة رائعة في فرنسا، متجهاً إلى مانشستر يونايتد، وكانت رسالة الوداع عبر تويتر لائقة بشخصيته المثيرة للجدل: “جئت إلى هنا ملكاً ورحلت كأسطورة”.

شمام إنريكي

دافع لويس إنريكي مدرب برشلونة عن نجمه ليونيل ميسي على الرغم من عدم تتويجه بالكرة الذهبية التي نالها كريستيانو رونالدو. وقال: “من العار مقارنة ميسي بجوائز فردية أو بـ(شمامات) ذهبية، لا يمكن مقارنة ميسي بلاعبين معاصرين أو قدامى”.

تراشق تشافي ورونالدو

يرى تشافي هرنانديز، القائد السابق لبرشلونة والحالي للسد القطري، عدم إمكانية مقارنة ميسي برونالدو، وهو ما أثار استياء نجم البرتغال ليقرّر الرد عليه.

قال تشافي: “مشكلة كريستيانو ظهوره مع ميسي اللاعب الأفضل في التاريخ. بالنسبة لي لا توجد مقارنة بينهما”.

وأجاب رونالدو: “أنا أكثر لاعب يبحث الجميع عنه على الإنترنت. هل يشغلني ما قاله تشافي؟ تشافي فاز بكل شيء لكنه لم يحصل على الكرة الذهبية”.

كرات ساخنة وباردة

ترك جوزيف بلاتر رئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد فضيحة الفساد المدوية، لكنه لم يرحل من دون الكشف عن وجود تلاعب عند سحب قرعة البطولات الكبرى.

وقال بلاتر: “يتم وضع كرات في الثلاجة وعند سحب الكرة يمكن التمييز بين الكرات الساخنة والباردة، لم أشارك في سحب أي قرعة”.

أكره كريستيانو



قال أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو ومنتخب فرنسا، إن الشخص الذي لا يودّ مقابلته في 2017 هو كريستيانو رونالدو، وكانت إجابة ساخرة بعدما تسبّب رونالدو في خسارته نهائيين متتاليين لدوري أبطال أوروبا ويورو 2016. وكان غريزمان قد التقى رونالدو صدفة في أحد المطاعم وقال له مازحاً: “أنا أكرهك”