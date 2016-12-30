رونالدو رجل الـ2016

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاسباني، كل الخيارات والاستفتاءات، وتوج بجدارة رجل العام 2016 بجدارة.

وقدم رونالدو هذا العام أداء يعد من الافضل في مسيرته، فأحرز مع ناديه اللقب الـ11 في دوري ابطال اوروبا وأتبعه بالكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للاندية، وقاد منتخب بلاده لإحراز كأس اوروبا للمرة الاولى.

وحصل المهاجم البالغ من العمر 31 عاما في شهر الحصاد (كانون الاول) على جائزة «الكرة الذهبية» التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب،

ويتوقع ان ينال جائزة مماثلة يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في كانون الثاني المقبل، علماً انه نال ايضاً جائزة افضل لاعب في حفل جوائز «غلوب سوكر» الذي اقيم في دبي، التي تنظمها رابطة وكلاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي، كما توج ايضاً بلقب أفضل رياضي اوروبي متفوقاً على لاعبي مختلف الألعاب.

وعلق النجم البرتغالي على إنجازاته مشيراً إلى ان هذه السنة: «كانت ربما أفضل سنة لي حتى الآن، فزنا بدوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد، فزنا للمرة الاولى مع المنتخب البرتغالي بلقب مهم، احرزت الكرة الذهبية، فزت بكأس العالم للاندية، ماذا يمكنني ان اطلب اكثر من ذلك؟».

واضاف «الناس لا يزالون يشككون بي، بريال مدريد، بالمنتخب الوطني، ولكن لديكم الدليل. نفوز بكل شيء». وختم «انها سنة رائعة، انا سعيد».