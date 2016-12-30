عرض صيني خيالي لرونالدو..

كشفت شبكة “لي 10 سبورت” الفرنسية ان البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقى من أحد الأندية الصينية عرضًا ضخمًا عبر ناديه ريال مدريد الإسباني.

وأكد خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، انه تلقى هذا العرض مؤكدًا أن اللاعب لا يفكر بالمال.

وقال مينديز في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا:”ناد صيني قدم لريال مدريد 300 مليون يورو، وراتب سنوي لكريستيانو رونالدو بمبلغ 150 مليون يورو، لكن المال ليس كل شئ، ريال مدريد هو كل شئ في حياته”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو جدد عقده مع نادي ريال مدريد مؤخرًا حتى عام 2021 وبراتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو.