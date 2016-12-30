عودة أغويرو تدب الذعر بليفربول عشية لقاء مانشستر سيتي

يلتقي ليفربول صاحب المركز الثاني في ملعبه وبين جمهوره مع ملاحقه المباشر مانشستر سيتي ضمن الأسبوع 19 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وحث يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لاعبيه على التركيز في كيفية قطع الإمدادات عن سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، العائد من الإيقاف خلال لقاء الفريقين. وعاد أغويرو، بعد إيقاف لأربع مباريات بسبب تصرف عنيف، إلى تشكيلة فريقه في سعيه للفوز لأول مرة في أنفيلد منذ أيار 2003.

وقال كلوب: «ماذا يمكن أن أقول؟ لقد عاد. إنه مهاجم جيد، ولم يكن ذلك سرًا أبدًا، وهذا سيجعل المباراة صعبة علينا لكننا نعلم ذلك من قبل». وأضاف «يمكنه فقط تسجيل الأهداف عندما يمرر له شخص ما الكرة. يجب أن نتجنب التمريرات السهلة. يمكننا الدفاع بشكل جيد، ويجب علينا التركيز، وهذا التحدي الأكبر في المباراة».

ولم يخسر فريق كلوب، على ملعبه هذا الموسم، ويأمل المدرب الألماني، في أن يستفيد فريقه من خوض المباراة على ملعبه التاريخي، بما يسهم في التفوق على منافسه. وأضاف «إنها مباراة مهمة للغاية للفريقين. كل مباراة تعد بمثابة نهائي. يملك سيتي كفاءات في تشكيلته الأساسية والبدلاء أيضًا».

وتابع «الأفضلية تكمن في أننا نخوض المباراة في أنفيلد. يجب علينا محاولة استغلال ذلك؛ لأنها ستكون مباراة صعبة على الفريقين وأتطلع اليها حقًا. نحن نحب مواجهة الأفضل».

وسيخوض كلوب المباراة بدون المدافع جويل ماتيب، الغائب للمباراة الرابعة على التوالي؛ بسبب إصابة في الكاحل، وسيغيب أيضًا لاعب الوسط فيليبي كوتينيو.

ويغيب كوتينيو، أحد أبرز الأوراق الهجومية لليفربول، منذ إصابته في الكاحل أيضًا في مواجهة سندرلاند في نهاية تشرين الثاني الماضي.

وقال كلوب، إنه من غير المحتمل عودته في مواجهة الفريق ذاته بعيدًا عن أنفيلد الاثنين المقبل.

ورغم الإصابات والخسارة الوشيكة لجهود المهاجم السنغالي ساديو ماني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، الشهر المقبل، قلَّل كلوب من أهمية فترة الانتقالات الشتوية، في كانون الثاني المقبل.

وقال المدرب الألماني: «لو اعتقدنا أن هناك لاعبًا سيساعدنا في الأشهر الخمسة المقبلة، حينها نعم سنفعل شيئًا ما. لست متأكدًا من أهمية ذلك بالنسبة لنا هذا العام».