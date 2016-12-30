كوتينيو قد يشارك امام مانشستر سيتي..

يواصل نجم نادي ليفربول فيليب كوتينيو تعافيه من الإصابة، حيث باشر التمارين الفردية قبيل مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي السبت ضمن مباريات البريمييرليغ.

ويصر مدرب ليفربول يورغن كلوب، على أن الوقت لايزال مبكرا لإشراك لاعبه البرازيلي أمام مانشستر سيتي، إلا أن كوتينيو ظهر بشكل جيد على ملعب التمارين “ميلوود” الخميس.

وتعرض كوتينيو لإصابة في الكاحل خلال المباراة أمام سندرلاند أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو معرض أيضا للغياب عن مباراة الإياب بين الفريقين يوم الإثنين المقبل.

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة كوتينيو في المباراة أمام السيتي، قال كلوب “لا. إنه في حالة جيدة حقا، تحدثت معه قبل دقائق، لكن مباراة مانشستر سيتي بكل تأكيد مبكرة بالنسبة له، والأمر نفسه ينطبق على مباراة سندرلاند، هكذا هو الأمر”.

وقاد كلوب تمارين الفريق الخميس استعدادا لمواجهة السيتي، وظهر اللاعبون بمعنويات مرتفعة خلال التدريبات، علما بأن الريدز يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق 6 نقاط وراء المتصدر تشيلسي.

وأصر المدرب الألماني على أن أمام فريقه هامش كبير للتطور في العام الجديد رغم الانتصار الكبير الذي حققه في المباراة أمام ستوك سيتي بنتيجة 4-1.

ونقلت “ديلي ميل” تصريحات كلوب لموقع ليفربول الإلكتروني التي قال فيها “نستطيع القيام بالأمور بشكل أفضل، لكن الفوز بنتيجة 4-1 على ستوك سيتي أمر صعب حقا، سنناقش بعض الأمور”.