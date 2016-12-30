مغربي باق بالنجمة

أكدت مصادر نجماوية ان الخيارات باتت محصورة بين المهاجم الصربي بويان ولاعب الارتكاز الاوغندي حسن واسوا، لشغل المركَّز الاجنبي الرابع، كما تعثرت صفقة المهاجم الصربي ساسا بوبين، لرفض ادارة ناديه التخلي عنه، هذا في وقت اعلن اكرم مغربي، متصدر هدافي الدوري الكروي حول عرض احترافه الأخير، انه حالياً باق مع النجمة.

تدعيمات دفاعية

تعاقد الانصار مع المدافع السلوفاكي ماتيش بوديستافيك (25 عاماً) ليقود خط دفاع متصدر الدوري الكروي في مرحلة الاياب، وكان الانصار ضم المدافع البرازيلي الخبير فينيسيوس ريتشي (33 عاماً) وينتظر الانصار وصول مهاجم برازيلي السبت حيث سيخضع للمفاضلة مع نظيره العاجي كريست ريمي، ويبقى الخيار للمدرب زوران.

ترتيبات صورية

اعاد نادي التضامن صور تشكيل الجهاز الفني لفريقه الكروي، بعد إعلانه جمال طه مديرا فنياً خلفاً للمدرب محمد زهير، والذي سيعمل مستشار إدارياً للنادي الجنوبي، كما سيتولى مستقبلاً مهمة المشرف العام على الفئات العمرية في الفريق الذي أنهى ذهاب الدوري محتلاً المركز الثامن، وسيساعد طه بقيادته اياباً، المدرب فؤاد حجازي.