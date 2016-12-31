هدف مبكر يمنح ليفربول الفوز على مانشستر سيتي

حسم ليفربول قمته مع ضيفه مانشستر سيتي بالفوز عليه 1-0 يوم السبت على “أنفيلد رود” في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل جورجينو فينالدوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، فارتفع رصيد ليفربول في المركز الثاني إلى 43 نقاط، بفارق 6 نقاط وراء المتصدر تشيلسي الذي تغلب في وقت سابق على ستوك سيتي 4-2، أما مانشستر سيتي فبات مهددا بفقدان المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عن النقطة 39.

وهو أول فوز للمدرب الالماني يورجن كلوب على منافسه الإسباني جوسيب جوارديولا في مسابقة دوري، علما بان الإثنين تواجها من قبل 8 مرات عندكما كانا مدربين لدورتموند وبايرن ميونيخ على التوالي، ففاز جوارديولا بـ4 مباريات جميعها في الدوري الألماني، مقابل 4 انتصارات لكلوب في مباريات الكأس.

وفضل كلوب الذي تمسك بخطة اللعب 4-3-3، الإبقاء على المهاجمين البلجيكي ديفوك أوريجي والإنجليزي دانييل ستوريدج على مقاعد البدلاء، فاعتمد على الثلاثي روبرتو فيرمينو وساديو ماني وآدم لالانا في الخط الأمام، فيما تكون خط الوسط من فينالدوم وجوردان هندرسون وإيمري تشان.

وعاد المهاجم سيرجيو أجويرو إلى تشكيلة مانشستر سيتي بعد انتهاء فترة إيقافه، ولعب وراءه الثلاثي كيفن دي بروين ورحيم سترلينج ودافيد سيلفا، بينما شارك يحيى توري في وسط الملعب إلى جانب البرازيلي فرناندينيو بعدما لجأ المدرب جوسيب جوارديولا إلى طريقة اللعب 4-2-3-1.

ورغم النشاط الهجومي من مانشستر سيتي خصوصا من سترلينج، كان ليفربول من افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، بعدما مر لالانا من اليسار ورفع كرة عرضية على رأس فينالدوم الذي دكها قوية في الشباك على يمبن الحارس كلاوديو برافو، ورد سيتي في الدقيقة 12 عندما تخطى أجويرو مراقبه راجنار كلافان قبل أن يسدد بعيدا عن مرمى ليفربول.

وسدد سترلينج كرة نحو المدرجات وسط سخرية جمهور فريقه السابق، ومرر ماني الكرة إلى فينالدوم الذي ابتعدت كرته عن مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 27، ثم اقتنص لالانا الكرة ومررها إلى تشان الذي أرسلها بعيدة عن الزاوية اليمنى العليا للمرمى. وواصل ليفربول ضغطه بطريقته المعتادة على حامل الكرة في الفريق الخصم، وارتبك رباعي دفاع سيتي في التعامل مع الموقف في أكثر من مناسبة، وتأخر فينالدوم في التمرير لزميله لالانا ليحتسب الحكم تسللا على الأخير المنفرد في الدقيقة 44.

تحسن أداء مانشستر سيتي مع بداية الشوط الثاني رعم خطورة ليفربول من المرتدات، واخترق دافيد سيلفا من الناحية اليمنى قبل أن يسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المضيف في الدقيقة 56، واضطر ليفربول لإجراء تبديله الأول مع انتصاف الشوط بعد إصابة جوردان هندرسون، فدخل مكانه ديفوك أوريجي، الأمر الذي أدى لتراجع لالانا إلى خط الوسط.

ووجد أييورو نفسه معزولا في منطقة جزاء ليفربول لعدم قدرة زملائه على تموينه بالكرات أمام المرمى، ولم تسفر تحركات سترلينج في الناحية اليسرى عن شيء رغم اجتهاده في الإختراق ورفع الكرات العرضية، واختفى دي بروين تماما عن الأنظار بعد رقابة مشددة من وسط ليفربول الذي عطل جميع مفاتيح اللعب لدى المنافس.

وتأخر جوارديولا في إجراء تبديلاته حتى الدقيقة 86 عندما دخل الأسباني خيسوس ناقاس مكان الأرجنتيني بابلو زاباليتا، ثم شارك المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو مكان توري دون أن يتبدل الحال.