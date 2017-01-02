ارسنال يزيح مانشستر سيتي عن المركز الثالث..

هزم ارسنال ضيفه كريستال بالاس بثنائية نظيفة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب بدلاً من مانشستر سيتي الذي خسر السبت امام ليفربول، بالمرحلة 19 من الدوري الانكليزي.

وكان ارسنال ثاني ترتيب الدوري حتى اسابيع خلت، الا انه تراجع بعد هزيمتين تواليا في المرحلتين 16 و17 امام ايفرتون ومانشستر سيتي (بنتيجة واحدة 1-2). الا ان فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر، استعاد توازنه في المرحلة السابقة بفوزه 1-0 على حساب وست بروميتش (1-0).

وكان صاحب هدف الفوز في تلك المباراة جيرو الذي سجل الاحد الهدف الاول، وذلك بتسديدة “اكروباتية” بكعب القدم في الدقيقة 17، ارتدت من العارضة الى الشباك.

وكان النيجيري الشاب اليكس ايووبي اضاف الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 56 بكرة رأسية.

وبهذه النتيجة، رفع ارسنال رصيده الى 40 نقطة في المركز الثالث، الا انه لا يزال متخلفا بفارق 9 نقاط عن جاره تشلسي المتصدر، والذي حقق السبت فوزه الثالث عشر تواليا في الدوري، وبات يحتاج الى فوز واحد ليعادل الرقم الذي يحمله ارسنال.

اما كريستال بالاس، ففشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية بقيادة مدرب انكلترا السابق سام ألاردايس الذي كان استهل مهمته كخلف لالن باردو بالتعادل مع واتفورد 1-1 في المرحلة السابقة.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة بعدما اكتفى بفوز يتيم في المراحل الـ13 الاخيرة.

واستعرض توتنهام وتخطى عقبة مضيفه واتفورد 4-1. ويدين فريق المدرب الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو بفوزه الرابع تواليا، والخامس تواليا في المباراة الاولى من السنة الجديدة، الى الثنائي هاري كاين وديلي آلي اللذين تقاسما الاهداف.

وبهذا الفوز، صعد توتنهام الى المركز الرابع بفارق الاهداف امام مانشستر سيتي الذي تراجع الى المركز الخامس.

واستعد توتنهام بافضل طريقة للقاء المرتقب الاربعاء ضد جاره وضيفه تشلسي المتصدر بفارق 10 نقاط عنه. في المقابل، تجمد رصيد واتفورد الذي سجل هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع عبر المدافع المغربي يونس قابول، عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر، وذلك بعدما مني بهزيمته التاسعة هذا الموسم.

وحسم توتنهام الذي لم يسبق له الخسارة امام واتفورد في اي من المواجهات السبع بينهما، في الشوط الاول بعدما تقدم بثلاثية نظيفة، منها هدفان لكاين (في الدقيقة 27 و33) والثالث لآلي (الدقيقة 41). وسجل آلي هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 46.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 49 نقطة

2- ليفربول 43

3- ارسنال 40

4- توتنهام 39

5- مانشستر سيتي 39