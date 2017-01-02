الاولمبية الدولية ترفض رفع الايقاف عن الكويت..

رفضت اللجنة الاولمبية الدولية رفع الإيقاف الدولي المفروض منذ أكثر من عام على الكويت، وذلك في رسالة بعثت بها إلى مسؤول حكومي كويتي، ردا على طلب بهذا الشأن تلقته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في الإمارة قد طلبت في 23 ديسمبر/كانون الأول من هيئات رياضية دولية –أبرزها اللجنة الأولمبية– تعليق الإيقاف المفروض عليها، مع تعهدها بتعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت انتقاد الهيئات الدولية وأدت إلى اتخاذها قرار الإيقاف.

إلا أن اللجنة ردت في رسالة بعثت بها إلى وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود، أكدت فيها أنها “لن تكون في موقع يتيح إعادة تقييم الوضع“، إلى حين تجاوب الكويت بشكل كامل مع خطوات تجعلها متوافقة مع المواثيق الأولمبية.

واعتبرت اللجنة في رسالتها أن “الوضع تدهور بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية نظرا إلى عدد من القرارات المتخذة التي تشكل انتهاكا للمبادئ والقواعد الأولمبية، ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى التحرك بشكل ملائم وإعادة تثبيت موقفه