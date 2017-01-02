الزمالك المصري يبحث عن مدرب..

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض هو صاحب الحق الأول في اختيار الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة.

وشدد منصور خلال تصريحاته التلفزيونية على أنه طلب من حلمي اختيار أسماء الجهاز المعاون وعرضها للموافقة عليها نافيا أن يكون المدير الفني طلب إقالة اسماعيل يوسف من الجهاز.

وأشار إلى أنه لم يدخل في مفاوضات مع حسن شحاتة أو حلمي طولان لقيادة الفريق الأبيض الفترة المقبلة مؤكدا أن محمد حلمي مستمر في قيادة الزمالك إلا في حال اعتذاره.

وأوضح رئيس الزمالك أنه في حالة رحيل حلمي لن يتعاقد مع مدرب مصري، مشيرا إلى أن باتريس كارتيرون مدرب وادي دجلة السابق سيكون المدير الفني الأقرب للأبيض.

وأضاف أن المدرب البرتغالي جوزيه روماو والروماني ماريو ساموديكا تم عرضهما خلال الساعات القليلة الماضية على مجلس الإدارة من أجل تولي القيادة الفنية للفريق.

وتابع: “وكيل الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق الأبيض سيصل القاهرة خلال ساعات وسيتم عقد جلسة معه لمناقشة العرض الليبي الذي وصل للاعب“.

وأوضح أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة سيعقد جلسة مع باسم مرسي مهاجم الفريق لحسم ملف التجديد ومعرفة رأي اللاعب النهائي“.

واختتم: “لو أراد اتحاد جدة شراء محمود عبد المنعم كهربا عليهم دفع مبلغ 40 مليون يورو وهذا السعر النهائي للاعب لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة“.