مانشستر يهزم وست هام

واصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه الممتازة في الدوري الإنكليزي مؤخرًا بعدما هزم وست هام في عقر داره محققًا انتصاره السادس على التوالي ورافعًا رصيده إلى 39 نقطة يتساوى بها مع توتنهام الذي سيُواجه تشيلسي غدًا الثلاثاء، فيما توقف رصيد المطارق عند النقطة الـ22 وقد توقف رصيدهم من النقاط في المباريات الخمسة الأخيرة عند 9 بثلاثة انتصارات وخسارتين.

وحقق اليونايتد نصره الجديد بهدفين دون رد أحرزهما خوان ماتا وزلاتان إبراهيموفيتش في الشوط الثاني من اللقاء الذي شهد شوطه الأول طرد سفيان فيجولي جناح وست هام ومنتخب الجزائر.