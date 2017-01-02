ميسي يثير القلق في برشلونة!..

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة برشلونة قادما من الأرجنتين بعدما قضى عطلة أعياد الميلاد مع أسرته في الأسبوعين الماضيين، وانضم للتدريبات الجماعية الاثنين، في الوقت الذي انتظم فيه زملاؤه بالفريق منذ يوم الجمعة.

كما شهد مران الاثنين مشاركة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو نفس الأمر بالنسبة للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي خاض مباراة إياب دور الـ32 لكأس الملك أمام إيركوليس.

وعلى الرغم من غياب ميسي عن النادي خلال هذه الفترة، إلا أن اسمه كان يتردد بقوة داخل الأروقة لعدم حسم أمر تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني بعد والذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران عام 2018.

وكان الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت نشر بالايام الاخيرة العديد من التحديات الفردية والجماعية التي تنتظر صاحب القميص رقم ’10’ مثل تسجيل 500 هدف في مسيرته وخوض 600 مباراة مع الفريق، والحصول على دوري الأبطال للمرة الخامسة، والوصول للانتصار رقم 400 بقميص البلاوغرانا أوحتى تسجيل هدف في شباك لاس بالماس، ولكنها لم تتطرق أبدا لمستقبله مع النادي.

ومع انضمام جميع اللاعبين خلال مران الاثنين، بات بإمكان المدير الفني للفريق، لويس إنريكي، التحضير لمباراة ذهاب دور الـ16 في كأس الملك يوم الخميس المقبل أمام أتلتيك بيلباو في عقر داره “سان ماميس“، فيما ستلعب مواجهة الإياب في الأسبوع التالي مباشرة على ملعب “الكامب نو“، وتتوسطهمامواجهة لا تقل صعوبة يوم الأحد القادم أمام فياريال على ملعب “المادريغال” في الليغا.