نادال يتوج بتنس ابوظبي..

توج الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الإسباني رافائيل نادال، المصنف التاسع عالميا، بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ البطولة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة خلدون المبارك، وقائد عام شرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي.

وتغلب نادال على البلجيكي ديفيد جوفان، المصنف الحادي عشر عالميا، بمجموعتين 6 – 4 و 7 – 6 في المباراة النهائية التي أقيمت على مجمع التنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتميزت المباراة بالإثارة والمتعة واستمرت لمدة ساعتين وخمس دقائق في حضور جمهور كبير قدر بنحو 5 آلاف متفرج.

وأبدى نادال سعادته الغامرة بالفوز، مؤكدا أن الفوز ببطولة مبادلة سيمنحه دفعة معنوية قوية جدا قبل خوضه منافسات الموسم الجديد وأولها بطولة رولان جاروس بأستراليا.