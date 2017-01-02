NBA: هاردواي يقود هوكس لاسقاط سبيرز..

قاد تيم هاردواي فريقه أتلانتا هوكس للفوز 114-112 على سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في الوقت الإضافي.

وعادل هاردواي أفضل رصيد له من النقاط في مباراة واحدة بتسجيل 29 نقطة منها رمية حرة مهمة في الوقت الإضافي ليحقق هوكس الانتصار.

وسنحت فرصة لسان أنطونيو لإدراك التعادل في الثانية الأخيرة لكن رمية كاوهي ليونارد ارتطمت بحلقة السلة قبل أن تخرج.

وسجل هاردواي 21 نقطة في النصف الثاني قبل أن يضيف أول ثماني نقاط في الوقت الإضافي ليكون اللاعب المؤثر في حسم الانتصار.

وأحرز هاردواي رمية حرة واحدة من أصل رميتين لسبيرز قبل 10.8 ثانية على نهاية اللقاء.

كما ساهم بول ميلساب بشكل كبير في فوز سبيرز بعدما أحرز 32 نقطة في أفضل أداء للاعب خلال الموسم الجاري.