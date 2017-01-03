أصداء رياضية حشور.. بصراحة..

أصداء رياضية

{ استغرب صلاح عسيران نائب رئيس النجمة بحوار متلفز، رد رئيس الانصار على شكوى فاليريو بالتهجم، مؤكداً المضي بهذه القضية.

{ قامت إدارة ناد طليعي، بعملية قرصنة خطفت خلالها لاعب مغترب سبق واتفق مع احد منافسيه بعدما تمرّن معه، وضمته الى فريقها!

{ شهدت مباراة كروية في فئة الشباب، اشكالات اثمرت ردات فعل عنيفة، ويتهم احد الطرفين نظيره بأمور نافرة، يصر الثاني على انكارها.

حشور..

استغرب «حشور» تواتر المعلومات حول حصول امور ملتوية ببعض عمليات انتقال اللاعبين بالفترة الشتوية الحالية، مما سيعيد أجواء التوتر والتنافر الى ملاعبنا!.

بصراحة..

يمكن القول ان العد العكسي انطلق للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الاسيوية لكرة القدم، المقررة العام 2019 بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك باقتراب موعد القرعة المرتقبة الاثنين 23 الجاري، وصحيح ان منتخبنا اللبناني صنف ضمن المستوى الثالث بهذه القرعة، نظراً لترتيبه الأخير بتصنيف الفيفا، غير ان المنتخبات التي صنفت قبلنا، ليست بأفضل من منتخبنا قياساً للتجارب السابقة.

وسيم صبرا..