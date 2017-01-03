اختبار صعب لريال وسهل لبرشلونة بكأس اسبانيا..

سيبدأ كل من ريال مدريد وبرشلونة السنة الجديدة باختبارين متفاوتين عندما يتواجه الاول مع اشبيلية والثاني مع اتلتيك بلباو، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا.

يأمل ريال بين جماهيره بمتابعة موسمه الجيد الذي تمكنه خلاله من تصدر ترتيب بطولة الدوري، وبدء سنة 2017 بأفضل طريقة عبر هزيمة اشبيلية (22:15) ثالث الترتيب على ملعب “سانتياغو برنابيو”،

ولن تكون مباراة الاربعاء سهلة على فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يتصدر بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب و4 عن اشبيلية الثالث، وله ايضا مباراة مؤجلة. الا ان التاريخ يقف الى جانب النادي الملكي، اذ فاز بالمواجهات الستة الاخيرة التي جمعته في مسابقة بالكأس بخصمهالاندلسي.

ويعول ريال كالعادة على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الحائز الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم لعام 2016.

وتخصص البرتغالي بالتسجيل في شباك اشبيلية (22 مرة).

وسيخوض ريال واشبيلية ثلاث مباريات في اقل من اسبوعين، اذ يلتقيان الاربعاء في ذهاب الكأس، وفي 12 كانون الثاني في الاياب، وفي 15 منه لاول مباراة في الدوري في 2017.

وسيفتقد ريال الاربعاء جهود لاعبي خط الوسط لوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيفيتش اللذين اصيبا خلال كأس العالم للاندية التي احرزها النادي الشهر الماضي في اليابان.

ويحل برشلونة الخميس (22:15) ضيفا ثقيلا على اتلتيك بلباو في مواجهة صعبة على حامل اللقب في سان ماميس.

وعلى رغم ان الكفة تميل لصالح برشلونة في المواجهات المباشرة في مختلف المسابقات (27 فوزا و10 تعادلات و3 هزائم)، منها 3 انتصارات في نهائي الكأس، الا ان بلباو دائما ما يشكل عائقا نفسيا للفرق الكبيرة، خصوصا في الكأس التي احرزها 23 مرة.

ولا يتفوق عليه في ذلك سوى النادي الكاتالوني (28 لقبا)، آخرها الموسم الماضي بفوزه على اشبيلية 2-صفر في الوقت الاضافي.

اما اتلتيكو مدريد، فيحل الثلاثاء ضيفا على لاس بالماس في اعادة للاختبار الاخير لفريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني في الدوري، حين فاز بهدف ساول نيغويس في 17 كانون الاول/ديسمبر.

وضمنت الدرجة الثانية مقعدا لها في دور ربع النهائي لان القرعة اوقعت ممثليها الكوركون وقرطبة في مواجهة بعضهما البعض.

ويلعب الثلثاء اوساسونا مع ايبار، وفالنسيا مع سلتا فيغو، وديبورتيفو لا كورونيا مع الافيس، ويلتقي الاربعاء ريال سوسييداد مع فياريال.