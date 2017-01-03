البرازيلي البرتو يوقع للانصار وعطايا الى ايران..

وقع البرازيلي ألبرتو انطونيو دي بولا رسمياً عقد انضمامه الى الانصار، بعد ساعات قليلة من وصوله الى لبنان، ليحل مكان العاجي كريستريمي، ليخوض مرحلة اياب دوري ألفا اللبناني لكرة القدم.

“بيتو” وهو لقب ألبرتو يبلغ 29 عاماً وسبق له ان لعب للعديد من الأندية البرازيلية، كما لعب لمنتخبي البرازيل تحت 18 عاماً و20 عاماً، كمااحترف في بولندا والصين عامي 2009 و2010.

هذا وانهى لاعب وسط الانصار ربيع عطايا اجراءات انتقاله لنادي ذوب اهن الإيراني، وبلغت قيمة الصفقة 270 ألف دولار لمدة سنة ونصف السنة، مع دفع 15% للضرائب.

وسيحصل على الانصار نسبة 20% من المبلغ على أن يؤمن النادي الإيراني شقة سكنية للاعبٍ وعائلته وسيارة لتنقلاته في إيران.