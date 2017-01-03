الدوري الانكليزي: تعادل ليفربول وفوز مانشستر سيتي..

سقط ليفربول بالتعادل مع مضيفه سندرلاند، في المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده الى 44 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 5 نقاط عن تشلسي المتصدر، والذي يخوض مباراة صعبة الاربعاء ضد مضيفه توتنهام هوتسبر.

وتقدم ليفربول بواسطة مهاجمه العائد الى التشكيلة الاساسية دانيال ستاريدج الذي تابع كرة عشوائية داخل المنطقة برأسه في شباك سندرلاند (19). الا ان الاخير ادرك التعادل بواسطة مهاجمه المخضرم جرماين ديفو من ركلة جزاء بعدها بست دقائق.

وترجم ليفربول سيطرته في الشوط الثاني الى هدف التقدم بواسطة مهاجمه السنغالي سادو مانو من مسافة قريبة (72).

وأبى سندرلاند الذي يصارع من اجل البقاء في الدوري الممتاز، الا ان يخرج بنقطة واحدة عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء ثانية اثر لمسة يد من ساني داخل المنطقة، ترجمها ديفو ايضا (84).

وحقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على بيرنلي 2-1، علما انه اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو في الدقيقة 32، في ثالث بطاقة حمراء يتلقاها خلال ست مباريات.

وتقدم سيتي بواسطة الظهير الفرنسي غايل كليشي (58)، قبل ان يضاعف الارجنتيني البديل سيرجيو اغويرو الغلة بعدها باربع دقائق. ورد بيرنلي بهدف شرفي سجله بن مي (70).

ورفع الفوز رصيد سيتي الى 42 نقطة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه السادس تواليا، على حساب مضيفه وست هام 2-1 الذي خاض 75 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه الجزائري سفيان فيغولي.

وتقدم يونايتد عبر ماتا (63)، وحسم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش النتيجة لمصلحة فريقه بتسجيله الهدف الثاني بتمريرة من الاسباني اندير هيريرا في الدقيقة 78 رافعا رصيده الى 13 هدفا في الدوري، منفردا بالمركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين خلف مهاجم تشلسي الاسباني دييغو كوستا (14).

وحافظ يونايتد على مركزه السادس بفارق الاهداف عن توتنهام.

وواصل حامل اللقب ليستر سيتي نتائجه المخيبة هذا الموسم بتعادل سلبي مخيب امام مضيفه ميدلزبره.

ويحتل ليستر المركز 14 في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة. اما ميدلزبره، فهو في المركز 16 برصيد 19 نقطة.

وانتظر ايفرتون الدقائق العشرين الاخيرة ليجهز على ساوثمبتون بثلاثية نظيفة للاكوادوري اينير فالنسيا (71)، وليتون باينز (81 من ركلة جزاء)، والبلجيكي روميلو لوكاكو 089).

وقلب وست بروميتش البيون تخلفه امام هال سيتي بهدف الى فوز 3-1. سجل للفائز كريس برانت (49)، وغاريث ماكولي 062) وجيمس موريسون (73)، وللخاسر روبرت سنودغراس (21).