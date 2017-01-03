الفلسطينيون لمواكبة مميزة لشباب الخليل بمباراته امام العهد..

وصلت إلى بيروت بعثة نادي شباب الخليل الفلسطيني للقاء العهد اللبناني ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة العربية للأندية عند الثانية والربع من عصر الخميس المقبل بملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا، وسينقلها تلفزيون المنار مباشرة.

وتضم البعثة 25 لاعباً: توفيق ابو حماد وغانم محاجنة وابراهيم عمار وإسلام صغير ومؤمن أغبارية ووائل شعراوي وهيثم ذيب وعلاء أبو صالح ويوسف الأشهب ومحمد الطويل ومهند فنون وشاهر الطويل وعدي خروب وبسام أرملي وعايد جمهور وليث خروب وأشرف الفواغرة وفهد عتال وأحمد أبو نهيا وبابلو برافو (مجنس فلسطيني) وألكس نورمبونا (مجنس فلسطيني) ونيلسون بلطران (مجنس فلسطيني) وحمد غنايم ومجد يونس وخيري عابدين، وأعضاء الجهاز: المدير الفني أيمن صندوقة والمدرب المساعد كمال أبو عليا ومدرب الحراس شادي قواسمة والمعالج حسين عاشور ومسؤول التجهيزات حسام أبو عيشة والمشرف الرياضي خميني الأطرش ومدير الفريق أسعد جولاني، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة،

ويرافق البعثة، مندوب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، صلاح الجعبري.

وحضرت بعثة عميد الأندية الفلسطينية من الأردن حيث كان معسكرا لمدة خمسة أيام بضيافة توأمه، نادي الوحدات ولعب خلال المعسكر مباراة وحيدة مع نادي شباب اليرموك أسفرت عن فوزه 0-3.

يذكر أن شباب الخليل يخوض المسابقات الرسمية الخارجية للمرة الأولى في تاريخه كممثل عن الكرة الفلسطينية التي تحولت إلى دوري للمحترفين منذ الموسم 2011-2010 وأحرز العميد اللقب تحت المسمى الجديد في الموسم الماضي ليكون بذلك أول فريق فلسطيني يحرز اللقب خمس مرات وأول فريق فلسطيني أيضا يلعب في مسابقتين رسميتين عربية وآسيوية في موسم واحد.

وانهى شباب الخليل مرحلة ذهاب دوري المحترفين الفلسطيني بالمركز السادس برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

ويشارك بطل فلسطين في البطولة العربية للأندية بدءا من الدور التمهيدي الثاني نظرا لتقدم ترتيب فلسطين في جدول الفيفا على ترتيب لبنان فيما تأهل العهد إلى هذا الدور بعد فوزه على الرفاع البحريني ذهابا بنتيجة 0-1 في المنامة وإيابا في صيدا 1-4.

وينتظر ان يرفع الجمهور الفلسطيني علم كبير لدولة فلسطين بالمباراة بطول 25 متراًً وعرض مترين ونصف، وهو أطول علم لفلسطين في لبنان من تقدمة محمد صفصوف وخياطة حسن مرضعة أبو فادي. وهذا العمل المميز هدفه ارسال رسالة الى الداخل الفلسطيني والشتات بالفرج القريب.