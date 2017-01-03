اللبناني العمري يحترف بالنصر الاماراتي

ضم نادي النصر الاماراتي المدافع اللبناني جوان العمري قادماً من سيفا سبور التركي، ووقع معه عقدا لعامين ونصف عام، بحسب ما اعلن الاخير على موقع “تويتر” الثلثاء.

ونشر النادي الذي يشغل المركز السادس في ترتيب الدوري الاماراتي لكرة القدم، صورا للاعب البالغ من العمر 28 عاما، يوقع عقده ويحمل قميص النصر، ودون عليه اسمه والرقم 44.

وارفق النادي التغريدة بتعليق جاء فيه “رسميا… الدولي اللبناني جوان العمري يوقع للنصر لمدة سنتين ونصف”.

وكان النادي افاد في وقت سابق، ان العمري “يقترب من التوقيع (…) بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح”.

وولد العمري في ألمانيا، حيث لعب لاندية عدة، قبل ان ينتقل الى سيفاسبور في 2016.

ويتوقع ان يشارك في لقاء فريقه الجديد مع العين الخميس في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وسيحل العمري بديلا للعراقي مهند عبد الرحيم كرار المتوقع ان يعود الى ناديه الزوراء كون اللوائح لا تسمح للاعب باللعب في 3 اندية مختلفة في موسم واحد.

ويأتي تعاقد النصر مع العمري ليلعب في خانة اللاعب الآسيوي، بعدما اعاد الفريق تسجيل المهاجم فاندرلي سانتوس بجنسيته البرازيلية.

وكان الاتحاد الآسيوي اوقف فاندرلي ثلاثة اشهر، بعد مشاركته في دوري ابطال آسيا بجواز سفر اندونيسي مزور.