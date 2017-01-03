النجمة يستعيد شيخ النجارين ويضم الجزائري بلحاج

اكدت مصادر نجماوية، ان مدافع الفريق الدولي السابق بلال شيخ النجارين سيكون متواجداً بتمارين بطل كأس لبنان الاربعاء، بعدما أنجز أمين عام النادي سعد الدين عيتاني واللاعب التفاصيل المتعلقة بعقده الجديد.

وسيتاح لشيخ النجارين اللعب مع النجمة باياب الزوري، بانتظار إستغنائه الدولي كي يتمكن من المشاركة مع النجمة آسيوياً.

كما وقع نادي النجمة مع صانع الالعاب الجزائري محمد بلحاج من مواليد 1988 ليكون ضمن صفوف الفريق النبيذي كرابع أجانب الفريق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ورغم توقيعه، فان بلحاج ليس خياراً نهائياً حيث تملك ادارة نادي النجمة حق فسخ العقد بحال لم يحظى برضى الجهاز الفني بقيادة جمال الحاج الذي يواصل اختباره، كونه سبق وطلب ضم الاوغندي حسن واسوا الذي قدم اداء مميزاً، لكن عدم وصول استغنائه الدولي آخر توقيعه مع الفريق، وبذلك سيكون بقاء بلحاج من عدمه مرهوناً بوصول اوراق واسوا، حيث ان الافضلية للأخير.