روكتس يسقط ويزاردز بقيادة هاردن..

حول هيوستون روكتس تأخره بفارق 15 نقطة الى فوز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 101-91 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفضل جيمس هاردن الذي حقق 3 أرقام مزدوجة للمرة الثالثة على التوالي، وأضاف البديل إيريك جوردون 31 نقطة،

وبعد تسجيلهما 22 نقطة في الربع الثالث أحرز هاردن وجوردون 17 نقطة أخرى في الربع الرابع.

ونجح جوردون في تسجيل 11 من 18 محاولة في 36 دقيقة بينما تعافى هاردن من بداية سيئة ليسجل 23 نقطة ويستحوذ على 10 كرات مرتدة بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

وسجل ليبرون جيمس 26 نقطة وأضاف البديل تشانينغ فراي 14 نقطة ليفوز كليفلاند كافاليرز 90-82 على نيو أورليانز بليكانز رغم غياب كايري إيرفينغ.

وفي مباراة غولدن ستيت واريورز، تصدر كلاي طومسون 6 لاعبين متألقين في صفوف الفريق، ليحقق الانتصار الثامن على التوالي في المباريات التي يخوضها على ملعبه، حيث تغلب على ضيفه دنفر ناغتس 127-119.

وتجاوز 6 من لاعبي واريورز الـ10 نقاط خلال المباراة وكان في مقدمتهم طومسون الذي أحرز 25 نقطة وستيفن كيري الذي سجل 22 نقطة، كذلك تألق درايموند غرين في اللحظات الأخيرة وأحرز الثلاثية المزدوجة الثانية له هذا الموسم، وأنهى المباراة مسجلاً 15 نقطة و13 تمريرة حاسمة.

وأحرز كيفن دورانت 21 نقطة كما تجاوز زازا باتشوليا الـ10 نقاط للمرة الثالثة هذا الموسم، إذ أحرز 11 نقطة و9 متابعات، وأضاف أيان كلارك 12 نقطة بعد مشاركته من مقعد البدلاء.