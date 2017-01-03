غوارديولا يقرر الاعتزال واختباران متفاوتان لريال وبرشلونة بالكأس.. 

فجَّر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مفاجأة مدوية، حول مسيرته التدريبية، التي انطلقت موسم “2008- 2009” مع برشلونة الإسباني، مؤكدًا أنها “اقتربت من نهايتها”.

وقال المدرب الإسباني، في تصريحات لشبكة NBC: “سوف أكون في مانشستر سيتي 3 أشهر أو أكثر من ذلك بقليل، لكني متأكد أن مسيرتي قريبة من النهاية”. وأضاف مدرب برشلونة السابق: “لن أكون مدربًا حتى أصل 60 أو 65 من عمري. أشعر أن عملية وداعي للملاعب اقتربت كثيرًا. بدأ وداعي”.

وتابع مدرب بايرن ميونيخ السابق: “مانشستر سيتي، ربما يكون واحدًا من آخر الفرق التي أشرف عليها، وربما يكون فريقي الأخير”.

وعندما سئل عن أسباب تقاعده، قال: “هذا ما أريده”.

وكان مانشستر سيتي حقق فوزا صعبا على بيرنلي 2-1، علما انه اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو في الدقيقة 32، في ثالث بطاقة حمراء يتلقاها خلال ست مباريات، ورفع الفوز رصيد سيتي الى 42 نقطة.

كما سقط ليفربول بالتعادل مع مضيفه سندرلاند، ورفع رصيده الى 44 نقطة بالمركز الثاني متخلفا بفارق 5 نقاط عن تشلسي المتصدر، والذي يخوض مباراة صعبة الاربعاء ضد مضيفه توتنهام هوتسبر.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه السادس تواليا، على حساب مضيفه وست هام 2-1 الذي خاض 75 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه الجزائري سفيان فيغولي، ليحافظ على مركزه السادس بفارق الاهداف عن توتنهام.

وواصل حامل اللقب ليستر سيتي نتائجه المخيبة هذا الموسم بتعادل سلبي مخيب امام مضيفه ميدلزبره، ويحتل ليستر المركز 14 في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

وفِي كأس ملك اسبانيا، سيبدأ كل من ريال مدريد وبرشلونة السنة الجديدة باختبارين متفاوتين عندما يتواجه الاول مع اشبيلية الاربعاء والثاني مع اتلتيك بلباو الخميس، في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة، علماً ان المباراتين تنطلقا الساعة (21:45).