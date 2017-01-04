أصداء رياضية..حشور.. بصراحة..

وافق اتحاد كرة القدم على اقامة مباراة النجمة وطرابلس بصيدا، لكن القرار الامني اقامتها بلا جمهور، دفع النجمة لطلب إبقاءها بزغرتا..

بحال عدم حدوث طارىء، يرتقب ان يعين اتحاد السلة الخميس، جو مجاعص مدرباً للمنتخب، واعتماد لاعب هومنتمن ماجوك كمجنّس..

#نقل عن جهات مسؤولة بناد طليعي، ان المحاولة الفاشلة لعرقلة انتقال لاعب اجنبي طالت مفاعيلها ايضاً لاعباً مغترباً، غير وجهته فجأة..

استغرب “حشور” انتقال المنافسة لدى بعض الاندية الكروية من الملاعب الى المكاتب، وذلك عبر التدخل لافشال انتقالات اللاعبين الاجانب، كما استقطاب لاعبين بالقرصنة.

يرتقب بان تنطلق الخميس، ورشة اعداد المنتخب الوطني لكرة السلة، مع حسم هوية مدربه كما لاعبه المجنس، وبذلك يكون الاتحاد الحالي بقيادة رئيسه الديناميكي بيار كاخيا، مشى خطوته الاولى بطريق اعادة بناء المنتخبات السلوية التي كانت اهملت بشكل مستغرب في العهود السابقة، ما جعل التركة ثقيلة، حيث نغيب عن الاستحقاق العربي الجاري حالياً، كما يدهمنا دنو موعد بطولة غرب اسيا..

وسيم صبرا..