النجمة يرفض اللعب بدون جمهوره!..

اعلن نادي النجمة، ان الاتحاد للبناني لكرة القدم وافق على نقل مباراته امام طرابلس في ربع نهائي كأس لبنان، من زغرتا الى صيدا، لكن اصرار القوى الامنية على اقامة مباريات النجمة كما نظيره الانصار في صيدا بدون جمهور، جعل ادارة النجمة تعيد النظر بطلبها، واعادة المباراة الى زغرتا مع حضور الجمهور، وهنا بيان ادارة النادي حول الموضوع:

“بعد اتصالات مكثفة وجهود حثيثة قام بها نادي النجمة الرياضي مع المعنيين في صيدا وبلديتها، تجاوبوا مشكورين مع طلب النادي بالموافقة على عودة مباريات الفريق إلى ملعب صيدا البلدي، وأبلغتالبلدية الاتحاد اللبناني بقرار الموافقة.

وكان الاتحاد قد عين مسبقاً مكان وتوقيت إقامة مباراة النجمة وطرابلس في الدور الربع نهائي لبطولة كأس لبنان على ملعب السلام زغرتا في المرداشية ، وبعد تواصل مستمر طوال اليوم مع الاتحاداللبناني تبلغ النادي الموافقة على إقامة مباراة النجمة وطرابلس و مباراة الانصار وشباب الساحل على ملعب صيدا ولكن من دون حضور جمهور لكلّا المباراتين بطلب من القوى الأمنية التي ما زالتتعارض حضور الجمهور.

وعليه رفض النجمة اللعب من دون جمهوره ووافق على إبقاء المباراة على ملعب السلام زغرتا مع حضور الجمهور، على أن يستمر التواصل مع المعنيين في الاتحاد والقوى الأمنية للسماح لجمهورالفريقين (النجمة والانصار) للعودة إلى مدرجات ملعب صيدا البلدي في باقي المباريات، فكما حصل المنع على جمهور الفريقين يكون السماح أيضًا لجمهور الفريقين.

وأكد مصدر مسؤول في صيدا أن حضور الجمهور في المباراة الأولى للأنصار على ملعب صيدا البلدي كان خطأ من أحد المعنيين ، وأبلغ مصدر اتحادي رفيع المستوى نادي النجمة بإقامة المبارياتالقادمة على ملعب صيدا بعد موافقة القوى الأمنية على حضور الجمهور”.