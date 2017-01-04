تعادل “مجنون” لأرسنال امام بورنموث..

انتزع فريق ارسنال تعادلا قاتلا ودراماتيكيا من مضيفه بورنموث (3-3) مساء الثلاثاء، وعاد من بعيد بعدما تأخر بثلاثية ليدرك التعادل ،على استاد “فيتنس فيرست ستديوم” في الجولة العشرين من بطولة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية بورنموث تشارلي دانيلز من تسديدة قوية بعدما تلاعب ببيليرين لاعب ارسنال في الدقيقة (16)، وكاليوم ويلسون من ضربة جزاء في الدقيقة (21)، والاسكتلندي ريان فرازير من تسديدة قوية في لادقيقة (58).

في المقابل سجل ثلاثية المدفعجية، التشيلي اليكسيس سانشيز برأسية قوية من عرضية الفرنسي اوليفيه جيرو في الدقيقة (70)، وهو الهدف الثالث عشر للمهاجم التشيلي هذا الموسم، قبل ان يضيف البديل الاسباني لوكاس بيريز مارتينيز الهدف الثاني من تسديدة مباشرة رائعة في الدقيقة (75) بتمريرة من جيرو، واختتم جيرو ثلاثية الجانرز من رأسية في الوقت بدل الضائع (90+3).

ورفع ارسنال رصيده الى (41 نقطة) في المركز الرابع ، كما رفع بورنموث رصيده الى (25 نقطة) في المركز التاسع، وفشل في تحقيق اول فوز تاريخي على المدفعجية.