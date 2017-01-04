سبيرز يهزم رابتورز بقيادة ليونارد..

قاد كوهي ليونارد سان أنطونيو سبيرز لفوز سهل بنتيجة 110-82 على تورونتو رابتورز، وذلك بتسجيله 25 نقطة وأضاف لاماركوس ألدريدج 23 نقطة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفينالاربعاء.

ولم يلعب ليونارد الذي سجل 21 نقطة في النصف الأول من المباراة، وألدريدج في الربع الرابع حيث حافظ سبيرز على تقدمه بفارق 30 نقطة في الربع الأخير.

وأضاف توني باركر 15 نقطة بالإضافة إلى ثماني تمريرات حاسمة قبل أن يقرر المدرب عدم إشراكه في الربع الرابع.

وأحرز ديمار ديروزان 26 نقطة لتورونتو مقابل 17 نقطة لزميله تيرانس روس.

وفاز بوسطن سيلتكس 115-104 على يوتا جاز ودالاس مافريكس 113-105 على واشنطن ويزاردز، إنديانا بيسرز 121-116 على ديترويت بيستونز فيما خطف فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فوزا مثيرا93-91 على مينيسوتا تيمبروولفز.