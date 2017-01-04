سييرا مرتاح رغم تعادل اتحاد جدة امام الخليج..

أعرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن رضاه على أداء الفريق رغم التعادل أمام الخليج.

وتعادل الاتحاد مع الخليج بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي جمعتها، في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأوضح سييرا، في تصريحات عقب المباراة، أن التوفيق غاب عن الفريق أمام الخليج.

وتابع “توقعت الطريقة التي اعتمد عليها الخليج طوال المباراة، لذلك نجحنا في التحكم في إيقاع اللعب، وتمكنا من تسجيل الهدف الأول“.

وأكمل “غياب التوفيق منع اللاعبين من تعزيز التقدم، خاصة في الشوط الثاني الذي اتيحت فيه لنا أكثر من فرصة“.

واختتم سييرا تصريحاته قائلا “سنسعى خلال فترة التوقف لمعالجة السلبيات التي ظهرت مؤخرا، لنعود بقوة في المنافسة بعد استئناف الدوري“.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، متخلفا عن النصر، الثالث، بفارق المواجهات المباشرة.