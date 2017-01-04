شباب الخليل الفلسطيني لنتيجة ايجابية امام العهد رغم الغيابات..

يواصل فريق شباب الخليل الفلسطيني تحضيراته للقاء العهد اللبناني ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة العربية للأندية عند الثانية والربع عصر الخميس بملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا.

ويتطلع الفريق الفلسطيني صاحب الشعبية الأكبر في ملاعب الكرة ببلاده، إلى تحقيق نتيجة ايجابية تعزز من حظوظه بالتأهل وهو الذي سيعود ليستضيف العهد يوم 12 كانون الثاني/ يناير الجاري،بلقاء الإياب في عمان.

والتحق ببعثة شباب الخليل رئيس النادي جهاد الجبريني، حيث التقى اللاعبين وحفزهم على ضرورة تحقيق النتيجة المأمولة مؤكداً ثقته بالجهاز الفني ولاعبي فريق كرة القدم.

ويضم فريق شباب الخليل لاعبين مميزين مثل أشرف نعمان وفهد العتال وأحمد أبو ناهية.

هذا وكشف خميني الأطرش المشرف الرياضي للنادي عن عدم قدرة المهاجم نعمان من المشاركة في مباراة الذهاب، وقال أن نعمان عانى من اصابة في العضلة الخلفية ولم يتعافى منها بالشكلالجيد الأمر الذي سيمنعه من المشاركة في اللقاء.

وأضاف الأطرش أن تأخر اللاعبين أليكسس نصار وبابلو برافو من العودة لتدريبات الفريق عقب الانتهاء من اجازة عيد الميلاد التي حصلوا عليها سيشكل عائقاً أمام مشاركتهم في مباراة الذهاب.

وأوضح أن متوسط ميدان الفريق عدي خروب يعاني من إصابة لكنه سيشارك في المباراة.

وعبر الأطرش عن بالغ شكره وتقديره الى رئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب على دعمه المتواصل للنادي في مهمته الوطنية في بطولة العرب كما اشاد باركان الاتحاد وخص بالذكريوسف لافي الذي قدم كل الدعم اللوجستي للبعثة لحظة انطلاقها من خليل الرحمن باتجاه الأردن الشقيق.

وتابع قائلاً: “اللواء الرجوب بنى الرياضة الفلسطينية واوجدها على الساحة العالمية بالجهد والعرق”، ووعده بالتمثيل المشرف للكرة الفلسطينية في بطولتين هامتين هما البطولة العربية للأبطالوبطولة آسيا، ويعتبر شباب الخليل الفريق الوحيد في تاريخ الرياضة الفلسطينية الذي يمثل وطنه في اكبر بطولتين (عربية وقارية).

ونوه الى ان ادارة النادي برئاسة الدكتور الجبريني منذ اللحظة الأولى لاستلامها زمام الأمور عملت على بناء فريق قوي ومتماسك لخوض غمار المنافسات المحلية خاصة بطولة دوري الوطنيةموبايل للمحترفين الذي احرز “فريق العميد” لقبه الموسم الماضي، ومن اجل المشاركة الفعالة في بطولة العرب وبطولة اسيا، وصرفت لهذا الهدف النبيل مبالغ طائلة فاقت كل التوقعات من اجلالمنافسة.

واشاد الأطرش بجماهير النادي واعتبرها رأس مال العميد، حيث انها تقف ملتفة حول الفريق كالسوار حول المعصم، ووعدهم بتقديم كل ما يلزم من اجل تشريف فلسطين التشريف الأمثل ان شاء الله،وشكر رابطة مشجعي النادي والتراس الخليلي وكافة كوادر ولجان النادي التي لم تألُ جهدا في دعم فريق النادي في كل المناسبات، وتوجه الى اللاعبين قائلا: “الجميع يتطلع لكم بعين المسؤوليةالوطنية ويعتبركم رجالا في المواقف التي تستحق العطاء وانتم لها ان شاء الله بقيادة المدرب الوطني المبدع والمتميز ايمن صندوقة ومساعده الخلوق اسامة ابو عليا ومدرب حراس المرمى شاديالقواسمة”. وفي نهاية حديثه وعد الجماهير برسم البسمة على شفاهها، وتوجه الى الله بالدعاء ان يوفقه وزملاءه اعضاء ادارة النادي وجميع الطواقم الإعلامية والإدارية والفنية واللوجستية لخدمةالوطن فلسطين.