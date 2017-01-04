فوز اتلتيكو مدريد وتعثر فالنسيا بكأس اسبانيا يفاقم ازمته..

قطع أتلتيكو مدريد نصف الطريق نحو ربع النهائي في كأس ملك إسبانيا، بفوزه على مضيفه لاس بالماس 2-صفر.

وجاءت المباراة إعادة للاختبار الأخير لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الدوري، حين فاز بهدف ساول نيغويس.

وسجل هدفي فريق العاصمة كوكي (24) والفرنسي أنطوان غريزمان (51).

وازدادت ازمة فالنسيا بعد سقوطه الكبير على ارضه امام سلتا فيغو 1-4، بعد ايام من استقالة مدربه الايطالي تشيزاري برانديلي.

وارتفع منسوب غضب جماهير النادي في ملعب ميستايا وطالبوا برحيل السنغافوري بيتر ليم مالك النادي، خصوصا بعد تخلف الخفافيش 0-3 في اول 20 دقيقة.

وسجل لسلتا فيغو اياغو اسباس (3 من ركلة جزاء) والبلجيكي تيو بونغوندا (14) والدنماركي دانيال فاس (19) والسويدي جون غويديتي (74)، فيما سجل هدف فالنسيا الوحيد دانيال باريخو (58 منركلة جزاء).

وبات تأهل فالنسيا صعبا جدا في مباراة الاياب المقررة الخميس 12 كانون الثاني الجاري في فيغو.

ويحتل فالنسيا المركز السابع عشر في الدوري الاسباني.

وكان فالنسيا اقال مدربه باكو ايستاريان في ايلول بعد أربع هزائم متتالية في المراحل الاربعة الاولى من الدوري، وهي أسوأ بداية له منذ 17 عاما.

وفي آذار، اقال النادي الدولي الانكليزي السابق غاري نيفيل بسبب النتائج السيئة ايضا، بعد اربعة اشهر من توليه تدريبه.

وخطا ايبار خطوة كبيرة نحو ربع النهائي بفوزه على اوساسونا 3-صفر. وسجل للفائز نانو (28) والبرتغالي بيبي (75) وادريان (90).

واهدر الافيس الفوز على ارض ديبورتيفو لاكورونيا عندما تلقى هدفين متأخرين وعاد بالتعادل 2-2.

سجل لالافيس الفنزويلي كريستيان سانتوس (3) وادغار منديز (45 من ركلة جزاء) ولديبورتيفو البرتغالي برونو غاما (74) وخوسيلو (90).