انتصارات للأنوار وتنّورين وحالات ببطولة الطائرة..

فاز الأنوار الجديدة على الرياضي عمشيت، الوافد الجديد إلى دوري الأضواء، بنتيجة (3-0)، في مجمع ميشال المر الرياضي،

باختتام المرحلة الأولى لبطولة لبنان للكرة الطائرة للدرجة الأولى.

وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (25-22)، (29-27)، (25-20).

قاد المباراة الحكمان بسام الجميل ومصطفى جراد، وراقبَها ميلاد مخلوف.

وفاز الشبيبة تنورين على ملعبه في النادي الرياضي غزير بصعوبة على فينيقيا جبيل، الوافد الجديد إلى دوري الأضواء، بنتيجة (3-2) وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (25-23)، (19-25)، (19-25)، (25-19)، (15-12).

قاد المباراة الحكمان جوزف خرما ومروان حيدر، وراقبَها يوسف الخوري.

واستضاف الرسالة الصرفند، على ملعبه، حالات الرياضي، وسقط أمامه بنتيجة (0-3)، وجاءت الأشواط (19-25)، (22-25)، (20-25).

قاد المباراة الحكمان حنا الزيلع وداني حبيب، وراقبَها طوني غانم، وحسن ضو مسَجِّل.

وتتابع المرحلة الثانية الجمعة، فيلعب الجيش مع الأنوار على ملعب مجمع إميل لحود الرياضي الساعة (19.30)، وحبوب الرياضي مع الشبيبة البوشرية على ملعب مجمع ميشال سليمان في جبيل (19.30)، وعمشيت مع الزهراء بطل لبنان على ملعب الأوّل (20.00).

وتُختتم المرحلة السبت، فيلتقي طلائع دلهون مع الرسالة الصرفند على ملعب الأخير (19.00)، وحالات الرياضي مع سبيدبول شكّا على ملعب عمشيت (17.00)، والشبيبة بلاط مع الشبيبة تنّورين على ملعب مجمع ميشال سليمان في جبيل (20.00).