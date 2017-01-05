توتنهام يفرمل تشلسي بانكلترا وريال يعبر إشبيلية بكأس اسبانيا..

فرمل توتنهام سلسلة إنتصارات ضيفه المتصدر تشلسي وتغلب عليه بهدفين نظيفين مساء الأربعاء على ملعب “وايت هارت لين” في ختام الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ديلي ألي هدفي المباراة في الدقيقتين 45+1 و54، ليرفع رصيد فريقه في المركز الثالث إلى 42 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، أما تشيلسي فتوقف رصيده في الصدارة عند45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وفِي اسبانيا، ولم يجد ريال مدريد صعوبة بتخطي ضيفه إشبيلية بنتيجة بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الملك.

وتناوب على تسجيل أهداف ريال مدريد كل من جيمس رودريغيز (11 و44 بركلة جزاء)، ورافايل فاران (29).

وقطع ريال سوسييداد شوطا كبيرا نحو العبور لدور الثمانية بفوزه على ضيفه فياريال (3-1)، وتعادل الكوركون مع قرطبة سلبياً.

هذا واكد مدرب برشلونة الاسباني لويس انريكي ان ثلاثي الهجوم الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار في وضع بدني جيد رغم العطلة الطويلة خلال فترةالاعياد، وذلك عشية لقاء اتلتيك بلباو في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس الخميس (22:15)، وهي الاولى للنادي الكاتالوني في 2017.

وسمح للاعبين الثلاثة بالسفر الى بلادهم للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة مع عائلاتهم، فغابوا عن مباراة 21 كانون الاول ضد هيركوليس (7-0) في اياب الدور الرابع من كأس اسبانيا.

ومن المتوقع ان يخوض الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار مباراة الاربعاء في سان ماميس منذ البداية، ويغيب عن هذه المباراة فقط الحارس الهولندي ياسبر سيليسين بسبب الاصابة.

وعاد اللاعبون الثلاثة الى تمارين الفريق بعد ثلاثة ايام من عودة زملائهم من عطلة الاعياد، الا ان انريكي شدد على ان غيابهم المطول لم يؤثر على جهوزيتهم، وقال: “حصلنا جميعا على فرصةالاستمتاع ببضعة ايام من الاجازة، الاعياد تعني عدم الحضور الى ملعب التمارين، لكنها لا تعني وقف التحضير لانهم جميعا اتبعوا التعليمات والمهمات البدنية“.

واضاف: “اعتقد اننا عدنا بشكل افضل مما كنا عليه عندما توقفنا“.

ويحتاج برشلونة ليكون في قمة استعداده البدني لأنه يخوض 19 مباراة خلال زهاء شهرين، تتوزع بين الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا، في حال نجاحه بمواصلة الدفاع عن لقبالكأس وبلوغ الدور نصف النهائي في الاول والثامن من شباط.

واكد انريكي ان “شهر كانون الثاني سيكون مصيرياً من اجل البقاء في مسابقة الكأس ومواصلة الامل باحراز كل الالقاب. ان احتمال خوض 19 مباراة يعتبر خبرا جيدا، لانه يعني باننا سنواصلمشوارنا في كل المسابقات. لهذا السبب تحتاج الى فريق كبير (من حيث عدد اللاعبين)، ليس لان المدربين يحبون المداورة (بين اللاعبين)، بل لان هناك امكان التعرض لاصابات وايقافات قد تكونمهمة“، من حيث عدد اللاعبين الذين تطالهم او نوعيتهم.

وتابع: “لهذا السبب نحتاج الى الكثير من الموارد، كما يوجد في تصرفي حاليا، وان نعلم كيف نستخدمها“.