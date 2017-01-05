عنف الملاعب يعكس الخلافات الطائفية والسياسية

محمّد دالاتي:

يشحذ اتحاد كرة القدم همته لتلميع صورة اللعبة، بعد كل مرّة، تعصف فيها موجة من العنف الملاعب، إبان إقامة مبارياته، ولا سيما الحسّاسة منها، مخلفة خسائر مادية في المنشآت، ومشوهة صورة اللعبة الشعبية، ما يدفعه (الاتحاد) إلى تحميل النوادي عبء صيانة المنشآت التي أصابها تكسير، ويصدر في تعميمه الأسبوعي تهديداً أخيراً، وتعود موجات العنف الرياضي لتضرب مجدداً الملاعب، ولكن الاثار السلبية الأخرى التي تخلفها تلك الضربات، غير التكسير، تكاد تكون اكثر إيلاماً ووجعاً، حين تأخذ لوناً طائفياً ومذهبياً، أو سياسياً، وجمهورنا اليوم بأمسّ الحاجة للاستفادة من الرياضة كوسيلة جمع بين المواطنين وليس تفرقتهم، وإثارة النعرات بينهم.

وظاهرة العنف الرياضي في العالم بدأت معالمها تظهر في القرن الثالث عشر في بريطانيا التي كان لها شرف وضع نظام للعبة كرة القدم، وكانت المشاكل تتفجر في الملاعب لتصفية حسابات بين أصحاب وعمال الأراضي الزراعية، ثم توسعت الأسباب جاذبة إليها الخلافات السياسية، وتغذت المشاحنات التي كانت محصورة داخل الملاعب وبين الجماهير بالمخدرات والمشروبات الكحولية، والتي تدفع المشجع المتطرّف لإظهار عنفه بدون خوف ولا تردّد.

وكان الشغب ينحصر بين اللاعبين واعتدائهم على الحكام، وبعدها صارت شرارة الشغب تنتقل من الملعب الأخضر إلى المدرجات، فيسقط جرحى بين المشجعين، ثم صارت المعارك بين المشجعين تنتقل الى خارج الملاعب، في الشوارع المحيطة بالمنشآت، ويطال أذى التكسير المحلات والمتاجر، والسيارات المتوقفة، فيترك المشجعون المنطقة وكأن إعصاراً شديداً قد أحاق بها ليحولها منطقة منكوبة.

ولأن الشغب هو عكس النظام والأمن، فان يد الدولة تتدخل متعاونة مع قادة بعض الألعاب، لوضع حدّ للطارئين على الجمهور، والذين يُطلق عليهم لقب «الطابور الخامس»، لكونهم الطرف الذي لا ينصاع لتعليمات أعضاء روابط الجماهير، ويؤلبون بعض المتحمسين من الجمهور للسير في ركبهم. وإذا كانت دول العالم المتحضر، جهزت وحدات عسكرية خاصة ومدربة لمواجهة عنف الملاعب، ووزعت كاميرات مراقبة، لوأد الفتنة في مهدها، فإن الأحوال الأمنية الصعبة في لبنان لا تشجع القيادات الامنية على تكثيف العناصر في الملاعب، وهي تنصح أحياناً اولي الأمر في الاتحادات، تنظيم المباريات بدون جمهور أو ألغاءها، خشية اتساع نطاق المعارك، وحتى لا تأخذ طابعاً مذهبياً وسياسياً وهو امر خطير على صعيد الوطن.

وبإمكان القيادة الأمنية أن تضرب بيد من حديد في الملاعب، لكن حكمتها البعيدة تمنعها من أخذ قرار كهذا، لأن ضربتها قد تفسر بأنها كانت تستهدف فئة، أو مشجعي طائفة أو حزب دون آخرين. والقيادة الأمنية الموحدة، والتي تعمل من اجل الوطن الواحد، هي أبعد من أن تتهم يوماً بأنها تميل لطائفة أو حزب غير الوطن. ويجهد الاتحاد في نقل المباريات الحسّاسة من ملعب لآخر، حتى يضمن التخفيف من الحضور الجماهيري، وأحياناً يُعيّن عدد المشجعين الذين يتابعون المباراة من كل طرف، بحيث تكون الغلبة لروابط الجمهور للسيطرة على تحركاتهم، والمحافظة على مستوى تشجيعهم، فلا يتخطى الحدود الرياضية المباحة. لكن ما يلمسه الاتحاد هو تفجر الخلافات والمشاحنات داخل المنصات الرئيسية التي يفترض ان تجمع قادة الفريقين من اداريين عقلاء، فكيف بالمدرجات؟

والواقع أن من أهداف الرياضة تقريب النّاس إلى بعضهم، وتعويدهم على تقبل الخسارة كما الفوز، والارتقاء بالنفس إلى كظم الغيظ والتعبير عنه بتهنئة المنافس الفائز، واعتبار الخسارة درساً لمراجعة الأخطاء والعزوف عنها، طالما ان المباريات تتكرر، لكن صغر عقول البعض يدفعهم إلى النظر للفوز مناسبة لمضاعفة الألم في نفوس لاعبي ومشجعي المنافس الخاسر، فينقلون اعراس فرحهم إلى وسط ساحات المتأثرين بالخسارة، وهم يبغون اغاظتهم وإحراجهم لإخراجهم عن حدود تحملهم وصبرهم، وهنا الكارثة في عقول البشر.

ولا غرابة إذا استرجعنا التاريخ للعام 1970 حين نشبت حرب بالطائرات، وأعلن الاستنفار بين بلدين في أميركا الجنوبية هما السلفادور وهندوراس، بسبب إصابة حققها منتخب هندوراس في مرمى السلفادور في الدقيقة الأخيرة من المباراة الأخيرة بينهما، والمؤهلة لكأس العالم. ولولا تدخل بعض الدول الشقيقة لكانت كارثة الحرب بين البلدين مؤثرة ومدمرة.

والواقع أن ملاعب الرياضة تعتبر ملاذاً للترويح عن النفس، وهي المكان الآمن متى كانت الصدور خالية من الحقد والضغينة، فضلاً عن انها المكان الملائم لتفريغ الشحن اليومي نتيجة العمل والجهد المتواصل. لكنها للأسف صارت اليوم مكاناً لتفجير الاحقاد والخلافات المذهبية والدينية والسياسية. ولم تعد تحركات الفريق المنافس، مهما علا شأنها، تجلب المتعة لجمهور النادي الآخر، وبالتالي فان الرياضة فقدت عاملاً اساسياً كان النّاس يتغنون به. وأدت المشاحنات والعبارات النابية إلى ابتعاد جمهور كبير عن متابعة كرة القدم. وبات معيباً تحوّل ملاعب الرياضة إلى ساحات معارك ورمي حجارة وتكسير المقاعد البلاستيكية وتشويه المنشآت، والاغرب ان الخلافات والمعارك باتت تتفجر داخل المنصة الرئيسية التي يفترض أن يملأها الحكماء والعقلاء في إدارات الأندية.

ويؤكد المراقبون أن مباريات كرة القدم عندنا تجنح إلى تفجير الأحقاد الطائفية والسياسية وحتى المذهبية بين جماهير الأندية المتنافسة والتي يغيب عنها الحسّ الوطني، فتبادر إلى افتعال المشاكل في الملاعب. علماً أن الرياضة هي انعكاس لمدى ثقافة الشعب وحضارته، والواقع هو أن المجتمع الذي يُعاني الفقر والحرمان والبطالة والكبت قد يترجم انفعالاته عنفاً في الملاعب التي يفترض ان تكون الأكثر أماناً ورقة وشفافية في التفريج عن النفس.

ولكن ما هي الضوابط للجم العنف الرياضي أو الحد من مخاطره؟ لا بدّ أولاً من أن تهتم الدولة بالرياضة، وأن تتعاون مع الكوادر الرياضية لتنظيم الأحداث الرياضية بطريقة راقية، فيتوافر الأمن، ويكون للإعلام دور وطني مشرّف، وتنظيم تحرّك روابط الجماهير، وضبط الحكام وتحضيرهم جيداً.