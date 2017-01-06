اتهام الحكم بتخسير برشلونة!..

أعرب جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، عن غضبه الشديد من الأداء التحكيمي بعد مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي خسرها النادي الكتالوني 1-2.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنيمار كانت واضحة، وأخرى كانت لي بعد تدخل حارس بيلباو ضدي، ولكننا نعلم كيف تسير هذه الأمور“.

وأضاف الدولي الإسباني: “هذه النتيجة ليست سيئة، لعبوا بقوة، ونجحوا في إيقافنا بارتكاب المخالفات ضدنا“.

واختتم بيكيه حديثه بقوله: “الخسارة 1-2 أمام بيلباو تركت الأمور مفتوحة للجميع، لذلك سنحاول أن نحقق الفوز في لقاء الإياب“.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة، تحت قيادة إنريكي في بطولة الكأس، ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب الأربعاء المقبل، على ملعب “كامب نو” معقل النادي الكتالوني.