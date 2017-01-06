تأهل النجمة لنصف نهائي الكأس تعكره الاحتجاجات الطرابلسية!..

تابع فريق النجمة حملة الدفاع عن لقبه وتأهل ألى المربع الذهبي لبطولة كأس لبنان لكرة القدم، بفوزه على نظيره طرابلس بهدف نظيف في المباراة التي اجريت بينهما الجمعة باطار الدور ربع النهائي بملعب المرداشية في زغرتا.

وسجل السوري عبد الرزاق الحسين هدف اللقاء بالدقيقة 82، بكرة سددها بالمقص الأيسر لمرمى عبده طافح، مستغلاً التمريرة الذهبية التي تلقاها من اكرم مغربي، الذي كان استلمها من عباس عطوي واستدار على نفسه قبل إرسالها ساقطة فوق الدفاع الى زميله عبد الرزاق، علماً ان حسن المحمد كاد يفتتح التسجيل بالدقيقة 81، لكن كرته الارضيّة ارتدت من أسفل القائم الأيمن.

وسجلت بالدقيقة الاخيرة اعتراضات طرابلسية صاخبة بعد المطالبة بركلة جزاء عاى قاسم الزين بداعي حصول لمسة يد خلال كرة مشتركة مع ابو بكر المل.

وسيلعب النجمة بالدور نصف النهائي الاحد 23 نيسان المقبل، مع الفائز من مواجهة الصفاء والراسينغ المقررة الاحد 8 الجاري.

كلام صورة: لقطة من المباراة..