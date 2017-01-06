تنس: ديوكوفيتش وموراي قد يتواجهان بنهائي قطر..

حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب والمصنف ثانيا، بطاقته إلى الدور نصف النهائي من دورة قطر للتنس بفوز سهل، على التشيكي راديك ستيبانيك، بينما واجه البريطاني آندي موراي، المصنف أول، مهمة أصعب نحو المربع الأخير.
وفاز ديوكوفيتش على المخضرم ستيبانيك 6-3 و6-3 في 91 دقيقة فقط، ليحقق فوزه الثاني عشر تواليا عليه، ليتأهل إلى نصف نهائي الدورة البالغة قيمة جوائزها 1.3 مليون دولار.
ويلاقي الصربي المصنف أول عالميا سابقا، الإسباني فرناندو فيرداسكو الفائز على الكرواتي المخضرم إيفو كارلوفيتش، السادس، 6-2 و7-5.
وفي حال بلوغه النهائي، قد يلاقي دوكوفيتش موراي الذي تخطى بصعوبة الإسباني نيكولاس ألماغرو 7-6 (7-4) و7-5.
ويلتقي موراي بقبل النهائي مع التشيكي توماس بيرديتش، الثالث، الفائز على الفرنسي جو–وليفريد تسونغا، الخامس، 7-5 و6-3.
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