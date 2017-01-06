صفعة قوية لبرشلونة امام بيلباو بكأس ملك اسبانيا..

استقبل فريق برشلونة العام 2017 بخسارة مذلة امام اتلتيك بيلباو 1-2 ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم.

وتقدم اتلتيك بيلباو بهدفين بالشوط الاول تناوب على تسجيلهما ارتيز ادوريز زوبيلديا (د25)، واينياكي ويليامس (28)، وفِي الشوط الثاني قلص الارجنتيني ليونيل ميسي الفارق (52).

هذا ويسعى ريال مدريد المتصدر الى معادلة رقم غريمه برشلونة لجهة عدد المباريات التي خاضها من دون خسارة، عندما يستضيف غرناطة السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ويحمل برشلونة العدد القياسي للمباريات المتتالية دون خسارة في كل المسابقات (39)، بينما حقق ريال فوزه الـ 38 تواليا الاربعاء بسهولة على اشبيليا 3-صفر في ذهاب ثمن نهائي مسابقة كأس اسبانيا.

ويبدو الفوز في متناول النادي الملكي المتصدر، خلافا لغريمه الكاتالوني حامل اللقب، والذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط. ويحل برشلونة، الثاني، ضيفا على فياريال الرابع الاحد في مباراة صعبة.

وسيكون ريال، (لديه مباراة مؤجلة)، مرشحا لتحقيق فوزه السابع تواليا على غرناطة الذي لم يسبق له ان اسقطه في ملعبه سانتياغو برنابيو، لاسيما في ظل المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد تتويجهم بكأسالعالم للاندية في كانون الاول/ ديسمبر.

وفي الدوري الايطالي، يستضيف يوفنتوس المتصدر برصيد 42 نقطة نظيره بولونيا صاحب المركز الـ15 برصيد 20 نقطة على ملعب يوفنتوس يوم الأحد في الأسبوع الـ19 في ختام مباريات الدورالأول من المسابقة.

وفي انكلترا، سيكون مانشستر سيتي أمام الإختبار الاصعب في الدور الثالث من بطولة الكأس اذ يحل الجمعة ضيفاً على وست هام يونايتد، فيما يبدأ غريمه مانشستر يونايتد الدفاع عن لقبه عندمايستضيف ريدينغ من الدرجة الاولى، وهنا المباريات:

الجمعة..

اسبانيا:

21:45 إسبانيول – لاكورونا

كأس انكلترا:

21:55 و. هام – مان سيتي

السبت..

اسبانيا:

14:00 ريال مدريد- غرناطة

17:15 إيبار – أتلتيكو

19:30 سيلتا – مالاغا

21:45 سوسييداد – إشبيلية

ايطاليا:

19:00 إمبولي – باليرمو

21:45 نابولي – سامبدوريا

كأس انكلترا..

14:30 مان يونايتد – ريدينغ

17:00 إيفرتون – ليستر

19:30 بريستون – آرسنال

الاحد..

13:00 بيلباو – ألافيس

17:15 بيتيس – ليغانيس

19:30 بالماس – خيخون

21:45 فياريال – برشلونة

ايطاليا:

13:30 أودينيزي – انتر

16:00 لاتسيو – كروتوني

16:00 فيرونا – أتلانتا

16:00 جنوى – روما

16:00 ساسولو – تورينو

16:00 بيسكارا – فيورنتينا

19:00 ميلان – كالياري

21:45 يوفنتوس – بولونيا

كأس انكلترا:

15:30 ليفربول – بليموث

17:00 تشيلسي بيتربوره

18:00 توتنهام – أ. فيلا.